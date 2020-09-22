Ordu'da iki kardeş, 9 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde, koronavirüs teşhisi konulan Halis Sarı (87) ve kardeşi Hasan Sarı (82), 9 gün arayla hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çatak Mahallesi´nde yaşayan Halis ve Hasan Sarı kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesi´ne gitti. Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ünye Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Hasan Sarı, 12 Eylül´de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Halis Sarı da 21 Eylül´de yaşamını yitirdi.
Kardeşler, Çatak Mahallesi´ndeki aile kabristanlığına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2020-09-22 09:16:21
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