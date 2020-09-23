Aralan: “Korona ile mücadelede en önemli kural hijyen ve tedbir”

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, korona virüs (Kovid19) hakkında herkesi bilinçlenmeye davet etti.

Dr. Işıl Aralan, pandemi süresince kurallara uyulmasını isteyerek, “Unutmayalım ki, düğün, nişan gibi toplu etkinlikler esnasında sağlığımız açısından oluşacak riskten her birimiz sorumluyuz” dedi.

Düğün, nişan gibi kalabalık ortamlarda muhakkak suretle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilip, maske kullanımından taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Aralan, düğün, nişan gibi etkinliklerin alınan hıfzıssıhha kararları doğrultusunda kapalı alanlarda iki saati, açık alanlarda üç saati geçmeyecek şekilde düğün sahibinin talebi ile kaymakamlık makamının uygun gördüğü saatlerde yapılması gerektiğini belirtti.

Aralan, “Bu tür kalabalık etkinliklerde tedbirsiz davranmak risk artışında önemli rol oynuyor. Tedbirleri elden bırakmadan, hayatlarımıza mutluluk katan bu organizasyonları sağlığımız açısından bir risk oluşturmayacak şekilde düzenleyelim ve hayatlarımıza aynı mutlulukla uzun yıllar devam edelim” dedi.

Salgını yenmek için bilim kurulunun önerileriyle belirlenen kurallara riayet etmenin ve maske, mesafe, hijyen konusunda kararlı tutumumuzu sürdürmeye devam etmenin önemine dikkat çeken Dr. Aralan, “İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ısrarla üzerinde durduğumuz bir husus var; maske, mesafe ve hijyen. Bu konuda epeyce mesafe kat ettiğimize inanıyorum. Salgın bitene kadar tüm vatandaşlarımızı tedbiri elden bırakmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Dr. Işıl Aralan, “Yaz sezonu ve fındık hasat mevsimi olması nedeniyle ilçemize yurt dışı ve şehir dışından çok sayıda misafir gelmiş bulunmakta ve hala gelmeye devam etmektedir. Bu vatandaşlarımızdan ricamız özellikle aile büyükleri ve tüm sevdiklerini korumak adına yapacakları ziyaretlerde maske ve sosyal mesafe kuralına önem vermeleri ve bu ziyaretleri mümkün olduğunca kısa tutarak açık alanda yapmalarıdır. Yapacağımız en ufak bir tedbirsizlik, uymamız gereken kurallarda göstereceğimiz en küçük esneme kendimizin ve sevdiklerimizin hayatına mal olabilir. Bunu hiç kimse yaşamak istemez” şeklinde konuştu.

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