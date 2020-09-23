Müezzin korona virüs oldu, camii geçici olarak ibadete kapatıldı Ordu’da bir müezzinin test sonucu pozitif çıktı, cami temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılmak üzere geçici olarak ibadete kapatıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, korona virüs (Kovid19) testi pozitif çıkan bir müezzinin görevli olduğu cami, geçici olarak ibadete kapatılarak dezenfekte edildi.

Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan Köprübaşı Camisi müezzini Y.T.’nin korona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine cami dün akşam saatlerinde geçici olarak ibadete kapatılarak girişine ise "Camimiz dezenfekte edileceği için perşembe günü sabah namazına kadar kapalıdır" uyarısı asıldı. Ancak caminin kısa süreliğine de olsa ibadete kapalı olmaması için ekipler tarafından gece saatlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılarak, camii yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Caminin kapılarının öğle namazı öncesi yeniden açılacağı ve ibadet yapılabileceği öğrenildi.

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