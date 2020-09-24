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Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Mahkemenin devam etmesinden bıktım

DHA

Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Mahkemenin devam etmesinden bıktım


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, istenilen ve henüz mahkemeye ulaşmayan 'kati rapor'un süresini göz önüne alarak sanık Arduç'a, polis memurlarını yaralamama suçundan tahliye kararı verdi. Arduç´un, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Mahkemenin devam etmesinden bıktım. Bunu bitirelim" yanıtını verdiği öğrenildi.
Ordu´nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi´nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
POLİSLERE SALDIRIDAN DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
2 polis memuruna yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın 4'üncü celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.
Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "7,5 aydır mahkemenin devam etmesinden bıktım. Bunu bitirelim" yanıtını verdi.
Yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğu bildirilen daha önceki alınan rapora istinaden, Adli Tıp Kurumu´ndan istenilen kati raporun mahkemeye ulaşmaması üzerine raporun gelme süresi göz önüne alınarak, bu suçtan tahliyesine karar verildi.
Duruşma, 19 Ocak 2021'e ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa Kırlak
2020-09-24 14:06:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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