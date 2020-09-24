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Ordu’da hizmetlere taze kan Ordu Büyükşehir araç filosunu güçlendirdi

İHA

Ordu’da hizmetlere taze kan Ordu Büyükşehir araç filosunu güçlendirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni alınan 95 adet iş makinesiyle birlikte, Fen İşleri Dairesi, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ile OSKİ Genel Müdürlüğü filosunu güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplam 54 milyon lirayı bulan araçların 2,5 yıl içerisinde yapacağı çalışmalarla kendisini amorti edeceğini söyledi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 95 yeni iş makinesiyle gücüne güç kattı. Makine parkına ilave olarak alınan yeni araç ve ekipmanlar, düzenlenen törenle hizmete girdi.

“Ordu’nun çehresini değiştiriyoruz”
Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldikleri günden bu yana kendi kendine yeten bir büyükşehir olma noktasında önemli adımlar attıklarını belirtti. Başkan Güler, “Biz göreve geldiğimizde, ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ sloganıyla hizmete başladık. Düşünerek yeni kaynaklar, yeni hizmet sahaları ve istihdam konusunda sorunları belirledik. Daha sonra üretim aşamasına geçip, asfalt, kaldırım, sözleşmeli tarım, turizm ve üstyapı konularında yeni sahalar açtık. Şimdi ise yarış halinde ilimizin çehresini değiştiriyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın Belediyecilik modelini Ordu’da uyguluyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte başladıkları belediyecilik vizyonunu Ordu’da uygulamaya koyduklarını vurgulayan Başkan Güler, “Sayın Cumhurbaşkanımızla 1994 yılında İstanbul’da başlattığımız belediyecilik çalışmalarımızda, insan, kaynak ve para yönetimi başlıklarıyla 3 noktaya önem vermiştik. Ordu’da ihtiyaçlarımızı tespit ederek, insan, para ve kaynak yönetimiyle bunları nasıl yapacağımıza karar verdik. İş makineleriyle ilgili kiralama ve satın alma arasındaki farkları ortaya çıkardık. Bu makinelerin satın alınarak daha ekonomik olduğunu gördük ve mal sahibi olduk” diye konuştu.

“95 iş makinesi hayırlı olsun”
Yapılan hesaplamalara göre hizmete alınan araçların belediyeye artı bir katma değer sağlayacağını dile getiren Başkan Güler, “İl genelinde yapacağımız çalışmalarla birlikte, 2,5 yılda iş makinelerinin maliyetini çıkarabileceğiz. Bu belediyemiz açısından önemli bir adım. Burada 95 iş makinemiz var. Bir de asfalt plenti aldık. Şimdi yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Taş ocaklarını aldık. İhalelerle yapılacak olan asfaltı kendimiz yapıyoruz. Şu an bütün anlaşmalarını yapıyoruz. Bu işlemlerle birlikte müteahhit karı da bize kalacak. İnsan, para ve kaynak yönetimiyle birlikte bu çalışmalardan da üçte bir oranında kar sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Göreve başlar başlamaz vitesi 5’e attık”
İlçelerde başlatılan asfalt ve beton yol seferberliğiyle önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Başkan Güler, “Kullanacağımız bu makinelerle, başta yol meselesini dönemimizi beklemeden bitireceğiz. Yerel yönetimlerde, birinci yılda birinci vites, ikinci yılda ikinci vites, üçüncü yılda üçüncü vites, dördüncü vites, seçime girerken de beşinci vitese atma gibi bir adet vardır. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz gelir gelmez beşinci vitese attık ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Ucuz ve verimli olsun diye de kaynaklarımızı tespit ediyoruz” dedi.

“Direkt kaleye oynuyoruz”
Belirli bir plan ve program çerçevesinde hedefe koştuklarını ifade eden Başkan Güler, “Kurduğumuz ekibimiz futbol tabiriyle direkt kaleye oynayan bir takım. Kaleden sektiğinde ikinci arkadaşımız direkt kaleye vuruyor. Geri pas yapan, yana oynayan bir arkadaşımız yok. Ordu’da hizmetlerin ortaya çıkmasındaki esas olan nokta da bu takım oyunu. Bizde kimseyi ötekileştirme yok. Tüm ilçelerimizle bir bütün halinde üst kimliğimiz Ordu olmak kaydıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Gururla takip ediyoruz”
Törende bir konuşma yapan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise hizmete giren araç ve ekipmanlarla birlikte Ordu’da kapısına yol ve su gelmeyen ev kalmayacağını belirtti.
Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı ise da 95 iş makinesini bir araya getirerek ve hizmete geçirmenin çok kolay bir iş olmadığını söyledi. Ballı, ”Başkanımızın engin devlet tecrübesiyle Ordu’ya kazandırarak hizmete aldı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu iş makineleri ilimizde ihtiyacını hissettiğimiz altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinde ve giderilmesinde aktif bir rol oynayacaktır. Sayın başkanımız göreve başladığı günden bu yana altyapı konusunda yaptığı çalışmaları gururla takip ediyoruz. Valiliğimizle ve belediyelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, kurdele kesim töreni öncesi sahneye çıkarak dua yaptı. Sonrasında ise protokol üyelerinin katılımıyla birlikte hizmete alınan araçlarla ilgili kurdele kesim töreni düzenlendi.
Altınordu Ayışığı Otoparkı’nda düzenlenen törene Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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