"Randıman" filmi vizyona giriyor

Senaryosundan yapımına Ordulu sanatçıların emek verdiği ve büyük bölümü Ordu’da çekilen Randıman filmi yarın Türkiye genelindeki 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona giriyor.

Her bölgenin kendine has ürünü ve ona ait bir hatırasının olduğunu belirten filmin yönetmeni Mehmet Hoşnut, “Bizim de yöremize ait fındığımız var. Eğer mahsul o yıl iyi olursa hepimiz bayram ederiz, olmazsa planlar altüst olur. Bu film de herkes kendini bulacak, biz kendi kültürümüzü, insanlarımızı, fındığımızı ön plana çıkartmaktı. Ayrıca dışarıya güzel şekilde yansıtmaktı. Bu amaçla yola çıktık. Güzel de bir iş olduğuna inanıyorum. Yarından (25 Eylül 2020) itibaren aynı anda 40 ilde 150 salonda gösterime gireceğiz. Ordu’da da vizyona giriyoruz” dedi.

"Fındığı kırınca randımana bakılıyor" diyen filmin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu Ordulu Kerim Aydemir, “Fındık temamız dışında aşk, dram var. Fındık olmazsa borçlar ödenmez, çocuklar okula gidemez. Biz bunun önemini anlatmaya çalıştık. Bir de en önemlisi de zorluk çektik diyoruz ya, zorluğu insan çeker ama biz sette bir insan da kaybettik. Set çalışanımız çay dağıtımında görevli olan Diyarbakırlı dışarıdan gelmiş arkadaşımız çekim günü olmayan günde denizde hayatını kaybetti, onun üzüntüsü bir başka oldu” diye konuştu.

"Her filmde olduğu gibi bizim filmde de sevgi var, aşk var" diyen oyuncu Kerim Aydemir, “İstanbul’dan başlayan bir hikaye Ordu’da devam ediyor. Tüm Türkiye’yi bu filme davet ediyoruz çünkü herkes kendinden mutlaka bir şey bulacak diyorum" ifadelerini kullandı.

