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Ordulu çılgın arıcı, gömleğini çıkarıp arıların arasına daldı Ordulu arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı, "Arılarım beni tanır" dedi

İHA

Ordulu çılgın arıcı, gömleğini çıkarıp arıların arasına daldı Ordulu arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı, "Arılarım beni tanır" dedi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kıyafetlerini çıkartarak arılarının bakımını yapıyor, balları çıkartabiliyor. Arılarının kendisini tanıdığını ifade eden Yirmibeşoğlu, bu eylemi kendine ait olmayan peteklerde yapamayacağını belirtiyor.
Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde balcılık yapan, bölgede ve sosyal medyada 'Balcı Abdulkadir' olarak tanınan 44 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiliyor. Geçimini sağladığı arılarının arasına maskesini çıkartarak, peteklerin kapaklarını açan Yirmibeşoğlu, arılarının kendisini tanıdığını belirtiyor. Arılarına olan güvenini göstermek adına üzerindeki gömleği de çıkartarak neredeyse yarı çıplak soyunan Yirmibeşoğlu, arıların ısırmadığını iddia ederek, bunu kimsenin denememesi gerektiğini aktarıyor.

“Günün belirli saatlerinde arıların arasına çıplak da girseniz bir şey yapmaz”
“Arıların içerisine çıplak giriyorum, hiçbir şekilde sansür yok” diyen Abdulkadir Yirmibeşoğlu, “Kendim arıcı olduğum için bunu buldum. Bunun da şöyle bir formülü var, gündüz vakti hava sıcaklığında saat 12.00 ile 13.00 arasında çıplak dahi girilse arılar insana bir şey yapmaz. Biz burada doğal ürünler yapıyoruz. Çiçek, kestane ve karakovan balı. Bunları daha çok İstanbul ve farklı illerde satıyoruz. Şu an pandemi olayı var, bazı insanlar bal ile çare bulduklarını da söylüyorlar” dedi.

“Arılar sahibini tanır, bunun denenmesini tavsiye etmiyorum”
Arıların sahiplerini tanıdığını ifade eden Yirmibeşoğlu, "İnsanlar bunun denemesini yapabilir, hava sıcak olduğunda ve öğlen vaktinde arının içerisinde girilebilir, bir şey yapmazlar. Arılar da beni tanıyor. Arılar insanın kokusunu anlar. Yabancı birisi girdiğinde arılar onları anlar. Ben başkalarının arısına giremem. Aynı koyunlar sahibini nasıl tanıyorsa arılar da öyle tanıyor. Diğer arıcılar bunu denemesinler sıkıntı olabilir. Biz deniyoruz ama işi biliyoruz. Arılar bizi ısırsa dahi alıştık. İnsanlar maskesiz ve dumansız arıların içerisine girmesinler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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