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'Gece lambasıyla uyumayın' Alzheımer’a karşı ‘karanlık oda’ tavsiyesi

İHA

'Gece lambasıyla uyumayın' Alzheımer’a karşı ‘karanlık oda’ tavsiyesi

Basit unutkanlıkların insan hayatında normal ve beklenen bir durum olduğunu ancak kişinin hayatını etkileyecek derecede sürekli unutkanlığın olmasının Alzheimer belirtisi olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Gece lambası olmadan karanlıkta uyumak, Alzheimer'a yakalanma riskini düşürmektedir” dedi.
İleri yaş hastalığı olarak bilinen demans artık günümüzde orta yaştaki insanları da tehdit edebiliyor. Alzhemier hastalığının kalıtsal veya edinsel olarak da gelişebildiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Hastalığın en belirgin özelliği, beynin normal fonksiyonunu bozmasıdır. Düşük seviyelerde eğitim bu hastalığa olumsuz etki yapabildiği gibi, yaşanılan bir şok, travma etkisi veya uzun süreli elektromanyetik alan maruziyeti oluşturan bir olay da bu hastalığı tetiklemektedir” diye konuştu.

Ruh hallerinde ani değişiklikler olur
Hastalığın günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen hafıza kaybı, iletişim kuramama, çok basit konularda bile karar verememe, eşyaların yerini karıştırma, kazanılmış becerileri kaybetme ve davranış değişiklikleri gibi bulguları olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Emre Çevik, şunları vurguladı:
“Öncelikle bu bulgulara benzer şikâyetleri olan kişiler mutlaka konusunda uzman bir hekime başvurmalıdır. Yeni öğrenilen bilgilerin unutulması, Alzheimer'ın erken belirtilerinden biridir. Kişiler daha sık unutmaya başlarlar ve hatırlamakta çok güçlük çekerler, bazen hiç hatırlayamazlar. Günlük işlerini yapamaz, basit kelimeleri bulamaz ve uygun olmayan kelimelerle değiştirebilirler. Karar veremez, yargılayamaz, kendi çevrelerinde ve hatta semtlerine gitmekte zorlanırlar, kaybolabilirler, para hesabını karıştırırlar, alışveriş yaparken zorlanmaya başlarlar. Ruh hallerinde çok çabuk değişiklikler yaşayabilirler, çabuk alınabilirler, hemen ağlayabilirler, sinirli ve suçlayıcı olabilirler.”

Gece lambasıyla uyumayın
Bazı yaşam değişikliklerinin bu hastalıktan korunmanız için yardımcı olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Emre Çevik, bunları şöyle anlattı:
“Uykusuz geçen bir gece bile beyin hücrelerinde ciddi hasarlar bırakmaktadır. Kaliteli bir uyku, hafızayı güçlendirmede önemli rol oynar. 68 saat arası düzenli uyku belleği korumada fayda sağlar. Bölünmüş yahut gece lambasıyla, karanlık olmayan bir ortamda, yetersiz uykuda ise beyin, ‘amiloid beta’ adı verilen beyin hücrelerine zararlı plakları salgılamaya başlar ve Alzheimer hastalığı riski artar. Uzmanlar genç yaşta uyku problemi yaşayanların yaşlandıklarında Alzheimer hastalığına yakalanma risklerinin arttığını kaydediyor. Bu nedenle düzenli uykunun Alzheimer’a karşı güçlü bir silah olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunun dışında sağlıklı beslenmeye ve düzenli fiziksel aktiviteye özen göstermeliyiz. Alkol ve sigara kullanımını azaltıp, bol bol kitap okumalıyız. Zihinsel uyarılma için özellikle enstrüman çalmak, yeni bir müzik aletiyle tanışmak, farklı bir spor aktivitesi edinmek, resim çizmek ya da dil öğrenmek gibi yeni aktivitelerin Alzheimer riskini düşürdüğü bilinmektedir."

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