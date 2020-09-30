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Hilmi Güler: “Yanlış hesap Ordu’dan döner” Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu kendi kendine yeten bir şehir olacak” “95 iş makinesi ile artık daha hızlı ve pratik hareket edeceğiz” “Artık müteahhitlere muhtaç değiliz, asfalt tesisi ve taş ocağı satın aldık, 95 iş makinesi 100’e çıkacak” “Kısır çekişmelere müsaade etmem. Yanlış hesap Ordu’dan döner”

İHA

Hilmi Güler: “Yanlış hesap Ordu’dan döner” Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu kendi kendine yeten bir şehir olacak” “95 iş makinesi ile artık daha hızlı ve pratik hareket edeceğiz” “Artık müteahhitlere muhtaç değiliz, asfalt tesisi ve taş ocağı satın aldık, 95 iş makinesi 100’e çıkacak” “Kısır çekişmelere müsaade etmem. Yanlış hesap Ordu’dan döner”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’yu ‘kendi kendine yeten bir şehir’ haline getirmek istediklerini açıkladı. Güler, Büyükşehir Belediyesini kimseye muhtaç olmadan diğer belediyelere örnek olabilecek bir belediye haline getirmek istediklerini kaydetti.

“Yeni iş makineleriyle artık müteahhitlere muhtaç değiliz”
Özel bir TV kanalında katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, yakın zamanda 95 yeni iş makinesini araç parkına kazandırdıklarını hatırlattı. Başkan Güler, bu sayede özel şirketlerden araç kiralamak gibi mecburiyetlerde kalmayacaklarını belirtti.
Güler, şöyle devam etti: “95 adet makine aldık. Bakıldığında kiralamak daha uygun olacağı kanısı vardı. Ancak biz bir hesap yaptık. Satın almak daha karlı çıktı. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 95 adet iş makinası var. Tamamen yerli üretim olan bu makinalar 1,5 2 yılda kendi masraflarını çıkartacaktır. Hem kendi mallarımızı aldık hem de mal sahibi olduk. Ordu zenginleşti. Müteahhit kârı belediyemize kalmış oldu, hem de onlara yalvar yakar olmayı önledik. Kendi makinamız, kendi adamlarımız çalışacak. Aradan müteahhitleri çıkardığımız için zaman kaybımızda olmayacak. Şimdi 19 ilçemizde çalışan kendi araçlarımız ve kendi ekiplerimiz olacak. İlimize ve ilçelerimize hayırlı olsun. Yaptığımız bu çalışma bizim farklı bir yoğurt yediğimizi de gösteriyor. Bizim yaptığımız bu çalışma çok rastlanan bir çalışma değil. Türkiye’de eşine az rastlanır bir durum. İlerleyen günlerde bu makine parkımıza 8 adet daha ekleyeceğiz. Bununla beraber 100’ün üzerinde aracımız olacak. Hem istihdam sağlayacak. Hem de kar elde edeceğiz.”

“Asfalt tesisi ve taşocağı satın aldık”
Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak asfaltı kendilerinin ürettiğini kaydeden Güler, asfalt plent tesisi ve taş ocağı satın aldıklarını ve artık daha hızlı hareket edeceklerini ifade etti.
Güler, şu açıklamalarda bulundu:
“Asfalt yapmak için çalışmalara başladık. Baktık ki eski alışkanlıklar depreşti. İhaleleri sağlıklı yapamıyoruz. Bazı durumlarla karşılaştık. Bazı arkadaşlar yanıltıldı. Bu durumu çözmek için asfalt plenti satın aldık. Şu anda saatte 240 ton asfalt üreten tesis oluşturduk. Bunlar haricinde taş ocakları satın aldık. Şimdi kendimiz üretip kendimiz işleyeceğiz. Makinalarımız da var. Artık her şey bizim elimizde. Kimseye minnetimiz yok. Bu çalışmalarımız ile birlikte gecegündüz demeden şehrimizin ve ilçelerimizin dört bir yanını asfaltla buluşturuyoruz. 20 yılda yapılacak çalışmaları biz 2 2,5 yıla indirdik. OBB olarak gecegündüz yoğun bir çalışma içindeyiz.”

“Herkes haddini bilecek. Yanlış hesap Ordu’dan döner”
Başkan Güler, bütün bu çalışmaları yaparken uzlaşma kültürünün de önemine dikkat çekti. Muhalif kesim bile olsa ‘Ordululuk üst kimliği’ ile hareket etmek gerektiğini vurgulayan Güler, kısır çekişmelerle zaman kaybetmemek gerektiğini vurguladı.

"Herkes haddini bilecek, hukukunu bilecek"
Güler, şöyle konuştu:
“Düşündüğüm şey şu: Uzlaşma kültürü çok önemli. Herkes farklı görüşte olabilir. Bu farklı görüşü seçim sırasında kullansın. Ancak seçimlerden sonra Ordululuk üst kimliğini kullanalım. Şu anda ülkemiz çok sıkıntılı günler geçiriyor. Yanı başımızda olanları herkes görüyor. Böyle bir ortamda biz yerel yönetimlerin ufak hesapları ile zaman kaybedemeyiz. Yani şu ilçe başkanı olmuş, şu bilmem ne olmuş, şunu seçelim, bilmem ne olsun. Ben AK Partinin kurucularından bir tanesiyim. Hem bu çekişmelere müsaade etmem hem de ağırlığımı koyarım. Böyle sıkıntıların olduğu, ülkemizin asıl konulara eğilmesi gerektiği dönemde böyle şeylerle zaman kaybetmek Ordu içinde yanlış, ülkemiz içinde yanlış olur. Dolayısıyla yanlış hesap Bağdat’tan değil, Ordu’dan döner. Burada herkes haddini bilecek. Hukukunu bilecek. Yerini bilecek.”

“Derelerden yatak, yorgan, çamaşır makinesi çıktı”
Altınordu ilçesinde 9 Eylül tarihinde aşırı yağış sonucu meydana gelen su baskınını değerlendiren Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Ordu 11 derenin üzerine kurulu bir şehir. Biz şu anda bu 11 tane derenin alt yapılarında köklü çalışmalar yapıyoruz. Çok enteresan 2’ye 2 menfez var. Ancak bu menfezler bir anda 1’e 1 düşüyor. Yani 4 metrekareden 1 metrekareye düşüyor. Bu sel suları bu menfezleri patlatır. Su acımasızdır. Çoğu derelerin üzerlerine bina yapılmış. Geçen çok enteresan bir şey oldu, sadece bu taşkınlar için bunu söylesem yeterli olacak. Ekip arkadaşlarımızın çalışması esnasında altyapıdan 2 adet buzdolabı çıktı. Bunların haricinde çamaşır makinası, yatak, koltuklar, yorgan bunlar maalesef alt yapıdan çıktı. Adam dereye atmış, dereden geçmiş altyapıya, bunlarla karşılaştık. Bir tane menfezin önünü bilerek mi yoksa unutulmuş mu onu bilemiyoruz; tamamen kapatılmış. Onun için ekiplere talimat vererek soruşturma açtık. Bunların hepsini çözmek için çalışma yapıyoruz.”

“Ordu Süper Lig’de oynayacak bir şehir”
Başkan Güler, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:
“Artık Ordu lig atladı. Amatör kümede değil Süper Lig’de oynayacak bir şehir. Buradaki uyguladığımız projelerde başarılı olursak 81 ile çarptığımız zaman bir Türkiye modeli ortaya çıkacak. Şehircilik, turizm, tarım, enerji çalışmaları başta olmak üzere Belediyecilik alanında değişik bir vizyon uyguluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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