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Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi

DHA

Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi


Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE(Ordu), (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden bir dizi filmdeki kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak (78) aniden sete dalıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Set görevlilerinin müdahale ettiği kişi gerçeği anlayınca alandan uzaklaştı. Parlak, "Baktım ki, kızı kaçırmaya çalışıyorlar, müdahale ettim. Her vatandaşın bu hassasiyeti göstermesi lazım" dedi.
Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı 'Kuzey Yıldızı' adlı dizinin kuyumcu soygunu sahnesinde ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, `Nahide Kadıoğlu´ rolünü üstlenen Merve Şen´i de kaçırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içine girdi. Kaçırma sahnesini oynayan oyuncuların elinden Şen'i kurtarmaya çalışan Parlak'a set görevlileri müdahale etti. İlginç anların yaşandığı sette, Merve Şen şaşkınlık yaşarken, Parlak, olayın dizi çekimi olduğunu anlayınca alandan uzaklaştı. 
'BAKTIM Kİ KIZI KAÇIRIYORLAR, MÜDAHALE ETTİM'
Kaçırılma senaryosunu gerçek sanarak oyuncu Merve Şen´i kurtarmaya çalışan Muzaffer Parlak, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuştu. Dizi çekimindeki kaçırılma sahnesi terör eylemi zannettiğini belirten Parlak, "Ben ilk olarak olayı terör zannettim. Baktım ki kızı kaçırmaya çalışıyorlar, ben de müdahale ettim. Her vatandaşın bu hassasiyeti göstermesi lazım. Teröristler kız çocuklarını kaçırıyor, gençler aval aval bakıyor. Ben de 'ne bakıyorsunuz' diyerek tepki gösterdim. Niye ben müdahale ediyorum da siz izliyorsunuz diyerekten tepki gösterdim. Daha sonra kıza 'seni kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum' dedim. Olayın ardından kaçırılma eylemini gerçekleştiren oyuncular da gelip benden de özür dilediler" diye konuştu.
Parlak, hadisenin sosyal medyada ve haber sitelerinde konu olmasının ardından çevresindeki insanların kendisine telefonla ulaşarak, tebrik ve teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.
'BİR AN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'
Oyuncu Merve Şen de başta çok şaşırdığını belirterek, "Öncelikle çok şaşırmıştık. Bir an ne olduğunu anlayamadım. Ben farkında olmadan oyuna başka birisi mi dahil oldu diye düşündüm. Çok gerçek bir andı. Çok komikti ama bir yandan da trajikti. Amcayla da sonra konuştuk. Dizi çektiğimizi ifade ederek, kamerayı gösterdim. Bu arada ekip çok uzakta bir yerdeydi. Kamera genel çekiyordu. O yüzden sanırım kamerayı görmedi diye düşündüm. Sakinleştirmeye çalıştım. İkna olmadı. Beni tuttu soyguncu rolünü oynayan arkadaşa vermiyor. 'Git buradan' diyor. Sonra sakinleştirince o da bir durdu. Etrafına bakıp 'tamam' dedi" diye konuştu.
Son yıllarda kadınların sokakta şiddete ve cinayete maruz kaldıklarını hatırlatan Şen, "Keşke bunları yaşamasak. Amcamız herkese örnek olsun. Sokaklarda kadınlara şiddet olayları yaşanmasın" dedi.
`VATANDAŞIMIZIN ÇOK DUYARLI'
Senaryonun çekildiği kuyumcuda çalışan Uğur Topal (40) ise, "Kuzey Yıldızı dizisinin bir hırsızlık senaryosu vardı. Bu sahnenin çekimi esnasında set ekibine buradan bir vatandaş, olayın gerçek olduğunu zannederek müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada sempatik anlar yaşandı. Bu halkımızın hırsızlık ve kaçırılma konusunda ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Kaçırılma sahnesi ciddi bir sahneydi. Vatandaş da bunun etkisinde kalarak, orada hırsızlara müdahale etmeye çalıştı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2020-10-03 09:20:28

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