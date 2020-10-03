Ünye’de maden aranmasına tepki gösterdiler

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar Mahallelerinde maden arama faaliyetine başlandığını öğrenen köylüler sondaj yapılan alanda toplanarak maden arama faaliyetinin durdurulmasını istedi.

Özel bir firma tarafından Ünye’nin 3 mahallesinde maden arandığını öğrenen köylüler sondaj yapılan alanda toplandı. 3 mahalleden onlarca kişi sondaj yapılan alana gelerek maden aranmasına tepki gösterdi. Sondaj ekibi sondajda kullanılan araç ve gereçleri bırakarak alandan uzaklaştırıldı. Özellikle altın arandığını söyleyen köylüler bölgede maden firmasının arama faaliyetini sona erdirmesini istedi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar bir süre daha sondaj alanında bekledi. Daha sonra alana jandarma gelmesi ile yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar sondaj çalışmalarının olduğu sürece engel olmaya devam edeceklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.