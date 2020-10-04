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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da çöpten elektrik üretilecek

İHA

Ordu’da çöpten elektrik üretilecek

Ordu’nun, kendi elektriğini kendisi üretme yolunda attığı adımlar devam ediyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla, OSKİ bünyesindeki arıtma tesisinin elektrik ihtiyacını karşılayacak, ilin ilk yerli türbininin kurulumunu başlatan Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesindeki çöpten elektrik üretecek tesisteki çalışmaları da hızlandırdı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Ordu’nun gündemini meşgul eden çöp sorununu çözüme kavuşturmasının ardından, şimdi de çöpten elektrik üretip, gelir elde edecek. Çaybaşı ilçesinde, organik atıktan enerji üretmek içinbaşlatılan enerji santrali kurulum çalışmaları ederken, tesisin 2020 yılı sonunda faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Çaybaşı Düzenli Depolama Tesisi’nde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, organik atıktan yılda 16 milyon kw elektrik üreterek Türkiye’de örnek bir belediye olmak istediklerini söyledi.

Tesis yıl sonuna hazır olacak
Ordu’nun yeni bir enerji sahasına kavuşacağını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, “2020 yılı sonuna kadar organik atıktan enerji üretimi yapılması hedeflenen enerji santralinin kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2000 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Çaybaşı düzenli depolama alanında ekiplerimiz ile bir incelemede bulunduk. Burada kısa süre içinde organik atıktan elektrik üretimine başlayacağız. İlk etapta 5000 m3 lük gaz balonunun konuşlandırılacağı alanda incelemelerde bulunduk. Daha sonra elektrik üretiminin yapılacağı alanlardaki çalışmaları yerinde inceledik. Her şey planladığımız gibi gidiyor” diye konuştu.

Arıtılan sular tamamen temizlendi
Çaybaşı düzenli depolama tesisinde çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağına sözlerini ekleyen Genel Sekreter Alp, “Çaybaşı düzenli depolama tesisimizin arıtmasında herhangi bir problem yok. Yapılan çalışmalarla arıtılan su tamamen temizlendi. Öyle ki burada arıtılan su nerdeyse içilebilecek seviyeye çıktı. Büyükşehir Belediyesi olarak modern bir düzenli depolama alanına sahibiz. Ayrıca arıtmanın da tam devrede olması burada oluşabilecek bütün problemlerin önüne geçti. Burayla ilgili ilgili kurumların denetimleri belirli aralıklarla yapılıyor. Hedefimiz bu tesisten yılda 16 milyon kw elektrik üreterek Türkiye’de örnek bir belediye olmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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