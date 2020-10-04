TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 - Kozan Spor FK: 2

TFF 3. Lig 4. Grup’un 3. haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kozan Spor FK ile 22 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Talha Öztürk xx, Hasan Cebeci xx, Hasan Hüseyin Yazıcılar xx
52 Orduspor FK: Cantuğ xx, Gürkan xxx (Sebahattin dk. 79 xx), Şükrü Kaan xx, Oğuzhan xx (Hasan dk. 60 xx ), Gökhan Berkay xx, Muhammed Emin xx, Emrullah xx, Gökhan xx (Halil İbrahim dk. 78 xx), Eşref xxx, Hakan xx, Yusuf xx
Kozan Spor FK: Engin x, Selçuk x, Fatih x, Melik x (Hakan Can dk. 80 ?), Muzaffer x (İsmail dk. 61 x), Mustafa x, Hasan x, Emrah x (Berkan dk. 53 xx), Uğurcan x, Yusuf x, Fırat
Goller: Gürkan Arslan (dk. 31), Oğuzhan Birben (dk. 35) (52 Orduspor Fk), Melik Yeğin (dk. 43), Fatih Gültekin (dk. 90) (Kozan Spor FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.