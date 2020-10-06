Fındık fiyatı, üreticilerin yüzünü güldürüyor



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU´da, 22 liradan alımı yapılan fındığın fiyatının serbest piyasada yükselişi, üreticilerin yüzünü güldürüyor. 25- 26 TL bandında işlem gören fındık fiyatlarının 30 lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 22 liradan alımı yapılan levant kalite fındığın fiyatı, serbest piyasada 25 liraya kadar yükseldi. Fındık fiyatındaki bu artış, üreticileri de memnun etti. Birçok üretici, fındık fiyatındaki '30 lira' beklentisi nedeniyle ürününü pazara indirmezken, fındığını satan üreticiler ise pişmanlık yaşıyor. Sektör temsilcileri, fındık fiyatındaki artışın nedenini, üreticilerin emanete fındık bırakmamasına ve kırsal kesimdeki eğitim durumunun artmasına bağlıyor.

`ÜRETİCİLER İHTİYACI KADAR FINDIĞI SATTI´

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, piyasadaki fındığın talebi karşılamamasının fındık fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Üreticilerin ihtiyaçları kadar fındığın satışını yaptığını belirten Akça, "Serbest piyasada fındık fiyatları artıyor. Bu bizim zaten öngörümüzdü. Üreticilerimizin kısa vadede 25 TL, ortada vadede de 30 TL beklentisinin olduğunu söylemiştik. TMO´nun sezon başında fiyat açıklayıp, piyasada olması ve regülasyon görevini düzgün yaparak, alım alanlarının sayısını artırarak üreticiye bir güvence verdi. Bizim yapmış olduğumuz uyarılar sonucunda da üretici ihtiyacı kadar olan fındığı piyasaya indirdi. İhtiyacından fazla olan fındığı da bir şekilde kendi depolarına koyarak, emanete bırakmadı. Serbest piyasada fiyatın artmasının önemli nedenlerinden biri budur. Bu süreçte talep de arttı. Talep artıp arz azalınca serbest piyasada otomatikman fındık fiyatları yükselmeye başladı. Fiyat artışındaki bir diğer etken de Tarım Kredi Kooperatifleri'nin piyasada olmasıdır. Geçtiğimiz hafta kooperatif 50 randımanlı fındığın fiyatını 24 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Bu süreçte fındık eğer arz talep dengesi talep yönünde artarsa fındık serbest piyasada yükselmeye devam edecektir" dedi.

Üreticilerin kısa vadede bekledikleri fındık fiyatının oluştuğunu kaydeden Akça, "Bundan sonraki süreçte serbest piyasaya fındık inişi olur ama orta vadede 30 TL beklentisi var. Yani daha az ihtiyacı olan üreticilerimiz beklenti içerisinde" diye konuştu.

`ARZ TALEP DENGESİ BOZULDU´

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) 8'inci Meslek Grubu Fındık Komitesi Başkanı Necmettin Genç ise fındık fiyatlarındaki artışın en önemli nedeninin kırsal kesimde yaşayan üreticilerin eğitim durumunun artması olduğu değerlendirmesinde bulundu. Genç, "Fındığın bu yıl para etmesinin en büyük nedenlerinden biri, arz talep dengesinin bozulmasıdır. Artık köylerdeki üreticiler akıllandı. Ekonomik durumu iyileşti ve piyasayı çok iyi takip ediyor. Pazara fındığı ihtiyacı kadar indirerek, ekonomik durumuna göre hareket ediyor. Kırsalda yaşayanlar eskiden ilkokul mezunuydu. Ekonomiyi takip edemiyordu. Şimdi herkesin çocuğu üniversite mezunu. Artık çocuklar dünya ekonomisini biliyor ve ekonomilerini hesaplayabiliyor" dedi.

Koronavirüs nedeniyle çoğu kişinin bahçelerinde kendisinin çalıştığına dikkat çeken Genç, "Piyasada arz talep dengesi bu şekilde giderse, piyasada fiyatlar yükselmeye devam edecektir. Bu ekonominin bilinen bir şeyidir. Bir de rekabet var. Rekabetsiz hiçbir şey olmaz. Şehrimize yeni bir firma girdi. Bu firma piyasaları en az yüzde 5 etkiledi" dedi.

ÜRETİCİLER FİYATTAN MEMNUN

Emekli olduktan sonra fındık üretimiyle uğraşan Sadullah Öztürk (75), serbest piyasadaki fiyatların memnun ettiğini söyledi. Öztürk, "Fındığın serbest piyasada yükselmesi güzel bir şey. Şimdiye kadar böyle bir fiyat görülmedi. Diğer yıllara göre üreticiler, piyasada oluşan fiyattan memnun. Fındık fiyatlarının 30 liraya ulaşması bugünkü şartlarda üreticiyi elbette kurtarır ama bu fiyatlara ulaşana kadar kimin elinde fındık kalır, durumu iyi olanların. Gariban üreticilerin elindeki fındığı çoktan aldılar. Şu anda tüccarları gezin doğru dürüst fındık gelmiyor. Artık gariban vatandaşta fındık kalmadı. Kışa girerken üretici fındığını satmış oluyor. Vatandaş ne yaptı acele bir şekilde fındığını pazara indirdi, 20-21 liradan fındığını sattı" diye konuştu.

Çocuk yaştan beri fındık üretimi yapan Osman Tutu (53) ise "Şu anki fındık fiyatı çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Devletin fındığa vermiş olduğu fiyatın üstüne çıktı. 27-28 lira oldu. Ben 23,5 liradan fındığımı sattım. Satmasaydım daha iyiydi" dedi.

Üretici Sebahattin Öğük (58) ise "Cumhurbaşkanı'mız güzel bir fiyat verdi. 22,5 liradan başladı. Şu anda 54 randımanlı fındık 27 TL seviyelerinde. Ben bu fiyatlara fındığımı satmadım. İhtiyacımız olunca biz de fındığımızı satacağız" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-10-06 12:34:19



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