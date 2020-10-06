Ordu’da geleneksel ahşap tekne yapımı zamana direniyor

Ordu’nun Perşembe ilçesi Mersin Balıkçı Barınağı’nda bulunan tekne ustaları gelişen teknolojiye rağmen el yapımı geleneksel ahşap balıkçı tekneleri üretmeye devam ediyor.

Karadeniz’in kendine özgü balıkçı tekne ve takaları Perşembe ilçesi Mersin Balıkçı Barınağı’nda büyük bir titizlikle imal edilerek denize indiriliyor. Yapımı yaklaşık 3 ay süren teknelerin dayanıklı olması nedeniyle geleneksel balıkçılığı sürdüren kişilerin daha çok tercih ettiği ahşap tekneler, bitiminin ardından boyanarak Karadeniz’de balık avı için hazır hale geliyor.

Balıkçı barınağındaki imalathanesinde yarım asırdır tekne imalatı Şinasi Öndeş’in (70) oğlu Ahmet Öndeş (40), mesleği babasından öğrendiğini ve 10 yıldır tekne imalatında çalıştığını söyledi. Öndeş, “Babam 50 yıldır bu işi yapıyor. Son 10 yıldır bende onun yanında tekne yapımı, onarımını öğrendim. Bir tekneyi durumuna göre 3 ayda yapıyoruz. Orta boy klasik tekneleri 90 bin liradan, klasik takaları 25 bin liradan imal ediyoruz. Tekneleri akasya, çınar, pelit ve kiraz ağaçlarından yapıyoruz” dedi.

Öndeş, tekne ustalarının giderek azaldığını ve Ordu sahili boyunca 9 tekne ustası kaldığını sözlerine ekledi.



Başkan tekne siparişi verdi

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hem unutulmaya yüz tutan mesleği teşvik ederek canlandırmak hem de bölgeye ekonomik girdi sağlamak için sosyal bir belediyecilik örneği göstererek tekne siparişi verdi.

Tekne ustalarını teşvik etmek hem de yaptıkları işi canlandırmak istediklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Mersin Balıkçı Barınağı’nda tekne yapan ustaları ziyaret etti. Güler, “Tekne yapan ustalarımız giderek azalmak üzere. Bunun için hem onları teşvik etmek hem de yaptıkları işi canlandırmak istiyorum. Bildiğiniz üzere iki farklı tekne yapımı yaygın durumda. Bunlardan bir tanesi fiber diğeri ise Karadeniz usulü eskiden kalma ağaçtan yapılan tekneler. Hem Ordu’ya gelen misafirlerimizi gezdirmek hem de tekne yapımını canlandırmak için eski usul teknikle yapılan ağaçtan tekneleri belediyemize kazandırmak istiyorum. Sosyal belediyecilik hizmeti olarak ve bölgemize de katkı sağlamak için ustalarımızla istişareler gerçekleştirdik” dedi.

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