Baba mirası ağacı kesmeye kıyamadı, 8 yıldır evinin içerisinde ağaçla yaşıyor Ordu’da emekli öğretmen babasının 40 yıl önce diktiği kiraz ağacını kesmeye kıyamadı, ağacı evinin balkonunun içerisinden geçirdi Emekli öğretmen Necmettin Usta: “Doğayı korumak zorundayız, 8 yıldır böyle duruyor”

Ordu’da yaşayan emekli öğretmen, babasından miras kalan kiraz ağacını kesmeye kıyamayınca, yaptırdığı evini ağacın çevresine inşa etti.

Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Necmettin Usta, emekli olduktan sonra baba ocağının yanına bir ev yapmaya karar verdi. Babasının, yaklaşık 40 yıl önce diktiği kiraz ağacının yanına ev yapmaya karar veren Necmettin Usta, hayatını kaybeden babasının diktiği kiraz ağacını kesmeye kıyamadı. Şuan yaklaşık 30 metreye ulaşan kiraz ağacının, evinin balkon kısmına gelecek şekilde evinin planlamasını yapan Necmettin Usta, ustaların ve vatandaşların ‘bu şekilde eve zarar’ demesine rağmen evini inşa etti. Yaklaşık 8 yıl önce inşaatını tamamlayan Necmettin Usta, ‘baba yadigarı ve eminin bir ferdi’ dediği kiraz ağacının bakımını ve sulamasını yapıyor, her yıl topladığı kirazları da komşularına dağıtıyor.



“Mustafa Kemal Atatürk’ten esinlendim”

Kış aylarında merkezde, yazın ise baba ocağının bulunduğu Eyüplü Mahallesi’nde yaşadığını belirten Necmettin Usta, “Kiraz ağacını buraya rahmetli babam dikmişti. Küçük bir ağaçtı, daha sonra bana ev yapmak nasip oldu. Bu ağaç evimin tam balkonuna ve damına denk geldi. Sonra düşündüm ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, Yalova’da bir ağaç için köşkün yerini değiştirdiği aklıma geldi. Ben de ‘Ulu Önder Atatürk böyle yapıyorsa, ben de çevreciyim böyle yapmam gerek’ diye düşündüm. Ustamla konuştum ama bana eve zarar vereceğini söylediler. Sonrasında ise böyle bir olay meydana geldi. Onun etrafını da ben ona göre bıraktım" dedi.



“Doğayı korumak zorundayız, 8 yıldır böyle duruyor”

Eğitimci olduğu için doğayı korumanın önemine de değinen Usta, “Bu her sene meyve verir. Ben mart ayında köye çıkıp sobamı yaktığım için her sene meyve veriyor. Kurak havalarda sulama ihtiyacı doğuyor. Suyunu verip gübrelemesini yapıyorum. Ama bu ağaç kurumadığı müddetçe ve evime zarar vermediği sürece bu şekilde duracak. Evi yapalı 8 yıl oldu, ağaç dikileli ise yaklaşık 40 yıl oldu. Bunu görenler şaşırıyor neden kesmediğimi soruyorlar. Bir ağacı kesmek kolaydır ama yaşatmak zordur. Evimin güzelliği de ortaya çıkıyor. ben eğitimciyim ve doğayı korumak zorundayım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.