En acı tablo: Denizden çıkartılan cansız bedene koştular Ordu’da serinlemek için girdiği denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Yakınları, cansız bedenin sudan çıkartıldığı esnada sinir krizi geçirerek, denize koştu.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da üniversite eğitimi alan 18 yaşındaki Beytullah Esen, dolaşmak için Aybastı ilçesinden Altınordu’da bulunan akrabalarının yanına geldi. Akrabaları ile birlikte serinlemek için denize giren Beytullah Esen, şiddetli dalgaların etkisiyle suya kapılarak, gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Esen’in bedenini sudan çıkarttı.



Sinir krizi geçiren yakınları denize koştu

Bu sırada Beytullah Esen’in bedeninin denizde bulunmasının bildirilmesi üzerine olay yerinde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Esen’in hareketsiz bedeni sudan çıkartılırken, denize koşan yakınlarına çevredeki güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale etti.



Hastanede hayatını kaybetti

Sudan çıkartılan Beytullah Esen, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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