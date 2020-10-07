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Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli genç, hastanede öldü

DHA

Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli genç, hastanede öldü


Mustafa KIRLAK/ORDU (DHA)ORDU´da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Beytullah Esen (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Akrabasını ziyarete gelen Beytullah Esen, serinlemek için denize girdi. Esen, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Esen´in ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile arama kurtarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan Esen, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Esen'in Ankara'daki bir üniversitede öğrenim gördüğü tatil ve akraba ziyareti için Ordu'ya geldiği öğrenildi. 
DHA-Genel Türkiye-Ordu MUSTAFA KIRLAK
2020-10-07 15:49:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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