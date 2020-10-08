Trabzonlu dizi yapımcısı Berna Akdeniz, Ordu’da okul yaptırıyor Ordu’nun Ünye ilçesinde dizi yapımcısı Berna Akdeniz’in yaptıracağı okula ‘Şehit Eren Bülbül Anaokulu’ ismi verilecek

Dizi yapımcısı Banu Akdeniz, Ordu’nun Ünye ilçesinde 10 derslikli Özel Eğitim Anaokulu yaptırıyor.

Özel bir TV kanalında yayınlanan “Hercai” dizisinin de yapımcısı ve oyuncusu olan hayırsever iş kadını Banu Akdeniz tarafından Ünye ilçesinde yaptırılacak olan 10 derslikli Özel Eğitim Anaokulu'nun yapım protokolü imzalandı.

Ordu Valilik makamında gerçekleşen imza töreninde Ordu Valisi Tuncay Sonel, dizi yapımcısı Banu Akdeniz ve İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Varlıgel tarafından protokol imzalandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ”Bir okul daha yapmak için kıymetli bir hayırseverimiz ile bir aradayız. Trabzonlu iş insanı, hayırsever, 'Hercai' dizisinin yapımcısı, çok değerli Banu Akdeniz hanımefendi bulunuyor. Ünye’de 10 derslikli Özel Eğitim Anaokulu yaptıracak, eğitime katkıda bulunacaklar. Sağ olsunlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Şehit Eren Bülbül’ün ismi anaokulunda yaşayacak”

“Yapılacak olan anaokulumuz Ordu’muz için çok önemli. Özel Eğitim Anaokulu ihtiyacı da karşılanmış oluyor” diyen Vali Tuncay Sonel, hayırsever Banu Akdeniz tarafından yaptırılacak olan Özel Eğitim Anaokuluna, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de tarihinde hain ve alçak teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün isminin verileceğini ifade etti.

Vali Tuncay Sonel, “Banu Hanım gibi hayırseverlerin sayısının artmasını diliyoruz. Anaokulumuzda öğrenim görecek çocuklarımızın duası sizler için önemli olacak. Allah razı olsun” dedi.

“Hercai” dizisinin yapımcısı, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz ise yaptığı konuşmada, “Rabb'im bana böyle bir hayır yapmayı nasip etti. İnşallah çok güzel olur. Daha güzel şeyler yapmayı da nasip eder inşallah. Bugün imzalarımızı attık. Yakında temelimizi de atıp, okulumuzu hemen bitirmek istiyoruz. Şehitlerimizin isimleri her zaman ölümsüzdür. Onların isimlerini bu şekilde yaşatmanın da güzel olacağını düşündük. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah vatanına, milletine, ailesine faydalı çocuklarımız yetişir” dedi.

Konuşmaların ardından, Ünye ilçesinde yaptırılacak olan 10 derslikli özel eğitim anaokulu binasının protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından imzalandı.



Ordu’nun organik bebeği “Hercai” dizisinde tanıtılacak

Düzenlenen protokol imza töreninin ardından hayırsever iş insanı ve “Hercai” dizisi yapımcısı Banu Akdeniz ile bir süre sohbette bulunan Vali Tuncay Sonel, Ordu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 52 kadın tarafından üretimi yapılan yöresel organik bebekten bahsetti.

Tamamen organik olan ve yöresel motiflerle süslenen bebeklerin çok ilgi gördüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, ilgiyle izlenen “Hercai” dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz’den dizide organik bebeklerin tanıtılmasını istedi.

“Hercai” dizisi yapımcısı Banu Akdeniz de yapılan çalışmayı çok beğendiğini ve takdir ettiğini ifade ederek, “Hercai” dizisinde Ordu’daki kadınlar tarafından üretilen organik bebeklerin tanıtımına yer vereceğinin sözünü verdi.

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