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OTSO: “5. bölge teşvik sistemi yenilenmeli” OTSO Başkanı Servet Şahin: “Ordu 5. bölge teşvik sisteminde yer almasına rağmen ilçeler bundan faydalanamıyor. Bu sebeple teşvik sistemi yenilenmeli” “Ordu 2. OSB için acil kamulaştırma ödeneği gerekiyor”

İHA

OTSO: “5. bölge teşvik sistemi yenilenmeli” OTSO Başkanı Servet Şahin: “Ordu 5. bölge teşvik sisteminde yer almasına rağmen ilçeler bundan faydalanamıyor. Bu sebeple teşvik sistemi yenilenmeli” “Ordu 2. OSB için acil kamulaştırma ödeneği gerekiyor”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu’nun 5. bölge teşvik sisteminde yer almasına rağmen ilçelerinin bundan faydalanamadığını, bu sebeple teşvik sisteminin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
OTSO Başkanı Servet Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı, 365 odaborsa başkanı ile 61 sektör meclisi başkanına yönelik video konferans ile düzenlenen toplantıda Ordu’nun sanayi ve teknoloji alanında eksikliklerini ve bu alandaki taleplerini aktardı.
Toplantıda söz alan ve ilk olarak Ordu’ya yapılacak organize sanayi bölgesi için kamulaştırmaların bir an önce tamamlanmasını talep eden Şahin, Ordu’nun son yıllarda özel sektör yatırımları noktasında rağbet gören illerin başında geldiğine dikkat çekti.

“2. OSB için acil kamulaştırma ödeneği gerekiyor”
Bunun doğal sonucu olarak ilimizde faaliyette bulunan Ordu OSB ve Fatsa OSB’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaştığını kaydeden Şahin, yaklaşık 910 bin kişiye istihdam sağlayan bu iki OSB’ye ilave olarak, yeni yatırımcılardan gelen talebi karşılamak, yeni üretim ve istihdam alanları oluşturmak amacıyla Ordu 2. OSB, Fatsa OSB ilave alanı ve Ünye OSB olmak üzere toplam 3 yeni OSB’nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.
Şahin, şu bilgileri verdi: “Ünye OSB’de kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Diğer iki OSB’de ise kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Bu iki OSB’nin de hizmete girmesiyle ilimiz sanayi sektöründe istihdam edilenlerin sayısı yaklaşık 25 bine ulaşacaktır. Ordu 2.OSB yaklaşık 900 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olup, ortasından Melet Irmağı geçmektedir. Ordu 2.OSB’nin faaliyete geçebilmesi için öncelikle uzlaşma sağlanan ve tapusu OSB tüzel kişiliği adına tescil edilmiş, ancak ödenek yetersizliğinden bedelleri ödenemeyen parseller ile kalan parseller için kamulaştırma bedeli olarak 7 milyon 500 bin lira kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Karaağaç ile GüzelyurtEymür Mahallelerini ikiye bölen Melet Irmağı’nın OSB sınırında bulunan kısmının DSİ tarafından tahkimat ve U kesitlerinin yapılması için gerekli işlemlerin hızlandırılması ve bir an önce ihale edilesi gerekmektedir.”

“5. Bölge teşvik sistemi güncellenmelidir”
Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre oluşturulan teşvik sisteminde 5.bölgede yer alan ilçeler için yeniden bir düzenlenme yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ordu İlimizin teşvik sistemindeki bölgesi 5. bölgedir. İlçeler açısından bakıldığında da ‘İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’ raporuna istinaden, Ordu’da bulunan herhangi bir ilçe 6. bölge kapsamında olmadığı için ‘alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler’ içerisinde Ordu ilinden hiçbir ilçe bulunmamaktadır. Ordu ilinin 5. bölge kapsamında olan ilçeleri, sosyal ve ekonomik olarak diğer ilçelere nazaran oldukça geri kalmış olmalarına rağmen bu yeni düzenlemeden faydalanamamış ve dezavantajlı durumlarında herhangi bir iyileşme olmamıştır. Bu bağlamda özellikle özel sektör yatırımı çekmekte zorlanan Ordu İlinin 5. bölge ilçelerinin diğer ilçelere nazaran daha cazip hale gelebilmesi adına teşvik sisteminde bu hususların da dikkate alınarak düzenlemeye gidilmesi talebimizdir.”

“Ordu ve Giresun DOKA’dan ayrılmalıdır”
Ordu ve Giresun ilinin DOKA’dan ayrılarak farklı bir kalkınma ajansı kurulması gerektiğini de aktaran Şahin, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan altı ilde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı içinde 6 ilde faaliyet gösteren tek ajanstır. Bölgenin coğrafi büyüklüğü ve farklı özellikte illeri kapsaması nedeniyle DOKA’nın yürüttüğü faaliyetler bölge illerinde yeterince etkin olamamaktadır. Bu nedenle coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan birbirine çok benzeyen Ordu ve Giresun illerinin DOKA’dan ayrılması ve sadece Ordu ve Giresun’a hizmet veren farklı bir Kalkınma Ajansı kurulması geçmiş dönemlerde de gündeme gelen iki ilin ortak talebi olarak ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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