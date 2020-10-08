Ordu Devlet Hastanesine 17 doktor atandı

Gediz Nehri'nde su kalitesini artırmak için 300 milyon liralık yatırım yapıldı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu Devlet Hastanesine 4’ü uzman toplam 17 doktor atandı.

Ordu Devlet Hastanesi kadrosuna son bir ay içerisinde kulak burun boğaz uzmanı, algoloji (ağrı) uzmanı, nöroloji uzmanı, halk sağlığı uzmanı hekim ve 13'ü pratisyen hekim olmak üzere toplamda 17 doktor ataması yapıldı. Ataması yapılan doktorlar görevlerine başladı.

Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Atila Gürgen, yeni doktor atamalarının Ordu ili sağlık alanına güç katacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.