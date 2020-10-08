Vali Sonel, korona virüs denetiminde

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Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirleri denetledi.

Vali Tuncay Sonel, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile birlikte Altınordu ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda iş yerlerini, alışveriş merkezlerini, marketleri, lokantaları, kafeteryaları denetledi. Vali Sonel, yapmış olduğu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının korona virüs ile mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Korona virüs tedbirlerine ve kurallarına uyan iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür eden Vali Sonel, kurallara uygun davranmayan vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.

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