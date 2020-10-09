İHH’dan Azerbaycan’a destek

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

İHH Ordu Şubesi tarafından, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Ermenistan tarafından Azerbaycan’a uygulanan saldırılara tepkiler devam ediyor. İHH Ordu Şubesi üyeler, Azerbaycan’a destek, Ermenistan’a tepki göstermek amacıyla, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi. Ellerinde, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bulunan grup, basın açıklaması düzenleyerek, Ermenistan politikasına tepki gösterdi.

Burada kalabalık adına basın açıklaması yapan İHH görevlisi Olgun Öztürk, Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı. Ermenistan’ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu, tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Öztürk, “Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz” dedi.

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