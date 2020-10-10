Başkanın eli bereketli geldi Hilmi Güler’in geçen yıl dağıttığı koyun ve kazların sayısı iki katını aştı

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve etsüt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in geçen yıl dağıttığı koyun ve kazların sayısı iki katına çıktı.

Başkan Güler’in gecen yıl dağıtımı yaptığı 330 koyun sayısı gerçekleşen doğumlarla iki katını geçti. Bugüne kadar 227 koyundan 372 adet kuzu elde edildi. Bu durumda koyun sayısı 700’ü aştı.

Yine dağıtılan 4 bin kaz sayısı verimli bir noktaya ulaştı. Dağıtılan kazlardan 25 bin 500 adet yumurta, bunlardan da yaklaşık 15 bin adet civciv elde edildi. Sezon boyunca toplam 8 bin adet yumurta ve 3 bin 500 adet civciv satışı yapıldı. Kalan civcivlerin bir kısmı damızlık olarak sürüye katılırken bir kısmı da etlik olarak besleniyor.

Halen deneme aşamasında olan Pekin ördeği yetiştiriciliği kapsamında da 40 adet dişi, 10 adet erkek pekin ördeği bir üreticiye verildi. Ördeklerin Ordu iklimine adaptasyonu devam ederken şimdiye kadar 100 adet civciv elde edildi. Halen civciv çıkımları devam ediyor.

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