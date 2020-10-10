Ordu’da 50 bin tapu işlemine 41 milyon harç ödendi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde 2020 yılında bugüne kadar 50 bin adet tapu işlemi yapıldığı belirtildi.

Tapu ve Kadastro 10. Samsun Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Ordu’nun 19 ilçesindeki Tapu Müdürlüklerinde 2020 yılında gerek web tapu gerekse müdürlüklerde 50 bin 778 işlem yapıldı. Bu işlemler karşısında devlete toplam 41 milyon tapu harcı ödendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.