Patlıcan tohumu ekti, hayatının şokunu yaşadı Ordu’nun Ünye ilçesinde patlıcan yetiştirmek için tohum eken çiftçi aynı dalda hem patlıcan hem de ceviz büyüklüğündeki domateslerin yetiştiğini fark etti 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşan çiftçi: “Galiba genetiği bozuluyor”

Ordu’nun Ünye ilçesinde, patlıcan tohumu eken çiftçi, sebzeler büyüyünce hayatının şokunu yaşadı. Büyüyen fide dallarından hem patlıcan, hem de aynı dal üzerinde ceviz büyüklüğünde domates benzeri bir ürün yetişti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, Mayıs ayı içerinde tarlasında yetiştirmek için patlıcan tohumları aldı. Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı. Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti. Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.



“Dalın bir tarafında domates, diğer tarafta patlıcan”

Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, “Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı. Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu” dedi.



“Domatesin tadı acı, patlıcan normal, galiba genetiği bozuluyor”

“Şaştım ve çevredekiler de şaşırdı” diyen Kuşcu, “Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı. Patlıcanın tadında sıkıntı yok ama şekil olarak diğer patlıcanlara göre küçük. Domatesler de küçük, tam domates değil gibi. Tat olarak da çok acı. Ancak şekli, kokusu ve yapısı aynı domatesi sadece tadı zehir gibi acı” şeklinde konuştu.

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