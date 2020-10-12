Hilmi Güler’den 80 yıllık soruna neşter 80 yıllık heyelan sonucu şekil değiştiren, 200 evin risk altında olduğu, 23 mahalleye ulaşım sağlayan yol üzerindeki bölge heyelan riskinden kurtuluyor. Bölgenin zeminini sağlamlaştırmak için bin 800 kamyon taş dolgu çalışması yapıldı

Ordu’nun Korgan ilçesinde 80 yıllık heyelan sonucu şekil değiştiren, 200 evin risk altında olduğu, 23 mahalleye ulaşım sağlayan yol üzerindeki bölge heyelan riskinden kurtuluyor. Bölgenin zeminini sağlamlaştırmak için bin 800 kamyon taş dolgu çalışması yapıldı.

Ordu’nun Korgan ilçesinde 3 yılda bir arsa sınırlarının değiştiği, 200 evin risk altında olduğu, 23 mahalleye ulaşım sağlayan yol üzerindeki bölge heyelan riskinden kurtuluyor. 5 bin 500 kamyon kazı ve taş dolgu çalışması yapılan Sülük Gölü ve çevresinde yapılan çalışmalarda finale yaklaşıldı.

Korgan ilçesinde bulunan 3 mahallede, 1939 yılında Erzurum’da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanlar başladı. Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte heyelanlar her geçen yıl artarak devam etti. Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi’nde bulunan 110 dönümlük arazi günden güne kayarak, yerinden oynamaya başladı. Heyelanla birlikte toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan karayolunda da yaşanan göçmeler ve heyelanlar sonrası, yol zaman zaman trafiğe kapandı. Yaklaşık 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgileri de 3 yılda bir değişkenlik göstermeye başladı.



80 yıldan bu yana yaşanan heyelan tarih oluyor

Bölgede 80 yıldan bu yana devam eden heyelanların önüne geçmek için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla çalışma başlatıldı. Göl çevresinde yaşanan heyelanların artık tarih olacağını belirten Başkan Güler, “Burası Korgan ilçemizin bir asra yakın kanayan yarasıydı. Konu bize iletildiğinde çalışmaların başlaması talimatını verdim. Çünkü burası Korgan ilçemizin adeta kalbi gibi bir yer. 23 mahalleye ulaşım sağlayan bir güzergahın tam ortasında büyük bir sorun olarak karşımızda duruyordu” diye konuştu.



5 bin 500 kamyon taş ve kazı çalışması yapıldı

Heyelanların önüne geçmek için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “İlk olarak, teknik arkadaşlarımızla zemin etüt çalışması yaptık. Daha sonra İtfaiye Daire Başkanlığı’mıza bağlı botlarla, göllerde derinlik ve suyun eğimine göre keşif çalışması yapıldı. Daha sonra ise gölün boşaltılması için derin kanallar açıldı. Gölün boşaltılması için tam 3 bin 700 kamyon hafriyat çalışması yaptık. Zemindeki suyun kayaların arasından geçişini sağlamak ve zemini sağlamlaştırmak için ise 1800 kamyon taş dolgu çalışmasına imza attık” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Sülük Gölü ve çevresindeki çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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