Halit Tomakin: “Belediye alanında başarılıyız” AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Ordu, Belediyecilik alanında çok iyi bir çalışma sergiliyor. Dr.Mehmet Hilmi Güler çok farklı bir çalışma yürüterek hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem tarım, hem de sanayi ve enerji alanlarında adeta Ordu’yu bambaşka bir evreye taşıyor” “19 ilçe başkanımız 2’si kadın” “CHP zihniyetinin işi gücü yalan”

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu’nun belediyecilik alanında çok iyi bir çalışma sergilediğini belirterek, “Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çok farklı bir çalışma yürüterek hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem tarım hem de sanayi ve enerji alanlarında adeta Ordu’yu bambaşka bir evreye taşıyor” dedi.

Parti binasında ilçe başkanları, belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin katıldığı belediye meclisi grup toplantısında bir açıklama yapan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 12 Eylül’de Gülyalı ilçesinde başlayan ilçe kongrelerinin Altınordu ilçe kongresiyle tamamlandığını belirtti.



Siyasete kadın eli

Kongrelerin yenilenme, yeniden diriliş, yeni bir heyecan demek olduğunu vurgulayan Tomakin, “Allah'a hamdolsun kongrelerimizi 19 ilçemizde hiçbir şaibeye yer vermeden şölen havasında, AK Parti’ye yakışır şekilde gerçekleştirdik. 19 ilçe başkanımızdan 15‘i Genel Merkez tarafından yeniden yapılanma ile birlikte değişen arkadaşlarımızdan oluştu. 4 ilçe başkanımız yeniden seçildiler. Karadeniz’de bir ilk olacak şekilde delegelerimizin tercihi ile Gürgentepe ve Akkuş İlçe Başkanlarımız hanımefendilerden oluştu, bu iki ilçemizde siyasete hanım eli değecek, kısa zamanda inşallah bu farkındalığı göreceğiz” diye konuştu.



“Hilmi Güler Ordu’yu bambaşka bir evreye taşıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler’in çok iyi bir çalışma sergilediğini belirten Tomakin, “Sayın Bakanımız çok farklı bir çalışma yürüterek hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem tarım, hem de sanayi ve enerji alanlarında adeta Ordu’yu bambaşka bir evreye taşıyor. Çok kısa bir zaman diliminde inanıyorum ki Ordu Türkiye’nin konuşacağı bir il olacaktır” ifadelerini kullandı.



CHP milletvekiline tepki

Başkan Tomakin, son günlerde açıklamalarıyla tepki çeken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e tepki gösterdi. Tomakin, şöyle konuştu:

“CHP’nin Ordu Milletvekili var. İkide bir fındık fiyatından dem vurup açıklama yapıyor. Fındık bizim sayemizde şöyle oldu, böyle oldu, yok fındık fiyatı şu olmalı, bu olmalı diye kendine gündem oluşturmaya çalışan bu milletvekiline sorarım. Kendilerinin dönemimde fındık yerlerde sürünüyordu. Milletimiz onlara iktidar yüzü göstermiyor zaten. Aradan zaman geçti diye milletimizi unuttu zannediyorlar. Yine aynı milletvekili fındık üreticinden yüz bulamayınca, fındık üzerinden prim yapamayınca şimdi de sağlık üzerinden polemiğe girmeye başladı. CHP zihniyeti ben diyeyim size, Genel Başkanınızın SKK Genel Müdürü olduğu dönemleri unuttuk mu zannediyorsunuz, köhne, çürümüş sağlık sisteminizi unuttuk mu zannediyorsunuz. Siz belli ki bu millet unuttu o dönemleri diye düşünüyorsunuz. Bu aziz millet hiçbir şeyi unutmaz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile başlattığı sağlıktaki devrim, dönüşüm ve değişim sayesinde dünyada örnek gösterilen bir ülke oldu. Beyefendilere belki biz desek inanmazlar çünkü onların işi gücü yalan, Genel Başkanlarından öyle öğrenmişler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.