Ordu’da bir muhtar korona virüsten hayatını kaybetti

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Ordu’da bir muhtar korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ordu’nun Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Halil Çiçek, yakalandığı korona virüs hastalığına yenik düşerek vefat etti. Muhtar Çiçek, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Muhtar Çiçek, hayatını kaybetti.

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