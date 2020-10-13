Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı, 30 öğrenci karantinada



Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA) ORDU'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, 1 öğretmen ve 1 öğrencide koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ile öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantinaya alındı.

Fatsa'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI

2020-10-13 13:19:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.