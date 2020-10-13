Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: “Okulun karantinaya alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır”

Ordu Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okulda korona virüs dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda 1 öğretmen ve 1 öğrencide korona virüs tespit edilmesinin ardından sınıftaki 30 öğrencinin karantinaya alındığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bazı haber sitelerinde çıkan ‘Dumlupınar İlkokulu Covid19 salgını nedeniyle karantina altına alınmıştır’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili öğretmenimiz okula gelmeden tedbir amacıyla karantina altına alınmıştır. Hiçbir öğrencinin testinin pozitif çıkmadığı okulda öğrencilerimiz derslerine devam etmektedir. Velilerimiz içlerini rahat tutsunlar. Okullarımızın tümünde sağlık yönünden tüm tedbirler anlık alınıyor. Bu konuda hassasiyetimiz son derece yüksektir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sağlıkları iyi durumdadır” denildi.

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