Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu

DHA

Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu


Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, arazide usulsüz avcılıkta kullanılan ve yaban hayvanlarını yanıltıcı bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazlar ele geçirdi.
Usulsüz avcılıkla mücadele eden jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Çakmak ve Göbü mahallelerinde gece devriyesine çıktı. Kırsal araziden yoğun kuş sesi gelmesi üzerine, arazi ve çevresini yaya olarak araştıran ekipler, elektronik cihazlar buldu. Cihazların, yaban hayvanlarını yanıltıcı bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazlar olduğu tespit edildi. Malzemelere el konulurken, cihazları araziye bırakanların bulunması için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2020-10-14 10:51:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araçlarda kış gelmeden bakım uyarısı Bakımı yapılmayan araçların motor masrafı 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar çıkabilir”
YEREL HABERLER Araçlarda kış gelmeden bakım uyarısı Bakımı ...
Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor Ordulu esnaf, adres soranlar ve dert yakınanların sayısı artınca ‘paralı’ tarifeye geçti Adres soranlardan 1, adrese götürdüklerinden 10, dert anlatanlardan 50 TL alan esnaf, işyerinin fotoğrafını çekenlerden ise 20 lira talep ediyor Esnaf Osman Erdaş, mizansen olarak başlattığı uygulamadan topladığı paraları, SMA hastası Demir Ali için kullanacak
YEREL HABERLER Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ...
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla otobüste yakalandılar
YEREL HABERLER Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla ...
Cips paketinde uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cips paketinde uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: “Okulun karantinaya alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır”
YEREL HABERLER Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: “Okulun ...
Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı, 30 öğrenci karantinada
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı, 30 öğrenci ...
Ordu 2. OSB'ye dev destek
YEREL HABERLER Ordu 2. OSB'ye dev destek
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
YEREL HABERLER Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına ...
Hayatı kitap olan Ceren, ölümünü rüyasında görmüş
YEREL HABERLER Hayatı kitap olan Ceren, ölümünü rüyasında görmüş
Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti/ Ek ...
Ordu’da bir muhtar korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordu’da bir muhtar korona virüsten hayatını kaybetti
Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
Orman yangınına müdahale ederken yanarak can verdi
YEREL HABERLER Orman yangınına müdahale ederken yanarak can verdi
Ordu’dan Hatay’a ‘sevgi buketi’
YEREL HABERLER Ordu’dan Hatay’a ‘sevgi buketi’
Halit Tomakin: “Belediye alanında başarılıyız” AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Ordu, Belediyecilik alanında çok iyi bir çalışma sergiliyor. Dr.Mehmet Hilmi Güler çok farklı bir çalışma yürüterek hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem tarım, hem de sanayi ve enerji alanlarında adeta Ordu’yu bambaşka bir evreye taşıyor” “19 ilçe başkanımız 2’si kadın” “CHP zihniyetinin işi gücü yalan”
YEREL HABERLER Halit Tomakin: “Belediye alanında başarılıyız” AK ...
Altınordu’da tüm mahallelere kapsamlı dokunuş
YEREL HABERLER Altınordu’da tüm mahallelere kapsamlı dokunuş
Ordu’da asfalttan 2 milyon lira tasarruf Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında kendi asfaltını üreterek 2 milyon lira tasarruf etti 2021 yılında tasarruf miktarı 18 milyon lirayı bulacak
YEREL HABERLER Ordu’da asfalttan 2 milyon lira tasarruf Ordu ...
Ordu’da serbest piyasada fındık 25 liraya yükseldi
YEREL HABERLER Ordu’da serbest piyasada fındık 25 liraya yükseldi
Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya saldı
YEREL HABERLER Balkonuna konan doğanı elleriyle besleyip doğaya ...
Hilmi Güler’den 80 yıllık soruna neşter 80 yıllık heyelan sonucu şekil değiştiren, 200 evin risk altında olduğu, 23 mahalleye ulaşım sağlayan yol üzerindeki bölge heyelan riskinden kurtuluyor. Bölgenin zeminini sağlamlaştırmak için bin 800 kamyon taş dolgu çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Hilmi Güler’den 80 yıllık soruna neşter 80 yıllık ...
Patlıcan tohumu ekti, hayatının şokunu yaşadı Ordu’nun Ünye ilçesinde patlıcan yetiştirmek için tohum eken çiftçi aynı dalda hem patlıcan hem de ceviz büyüklüğündeki domateslerin yetiştiğini fark etti 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşan çiftçi: “Galiba genetiği bozuluyor”
YEREL HABERLER Patlıcan tohumu ekti, hayatının şokunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X