Ünye'de deniz altındaki tarihi kalıntıları su altı arkeologları araştırıyor



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) ORDU'nun Ünye ilçesinde deniz altında keşfedilen tarihi kalıntılar için harekete geçildi. Türkiye Sualtı Arkeolojisi Bodrum Müzesi Müdürlüğü´nden gelen su altı arkeologları, kalıntıların sırrını çözmek için bölgede dalış yapıyor.

Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi sahilinde, geçen yıl deniz altında kalıntılar fark edildi. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hemen çalışma başlattı. Kalıntıları incelemek için bugün ise Türkiye Sualtı Arkeolojisi Bodrum Müzesi Müdürlüğü´nden su altı arkeologları, ilçeye geldi. Su altı arkeologları, kalıntıların dönemini belirleyip, ne amaçla kullanıldığını belirlemek için dalış yapıyor.

`KARADENİZ´DE İLK SU ALTI ÇALIŞMASI´

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, "Alınan numunelerle birlikte çekilen fotoğraflar ve videoların ardından bir rapor hazırlanacak. Ünye ve bölgemiz için önemli bir gelişme. Şu an yapılan araştırma, Karadeniz´de yapılan ilk resmi araştırma. Su altı arkeologları tarafından böyle bir çalışmanın Ünye´de yapılıyor olması sevindirici. Ünye turizminin korunması ve geliştirilmesi adına çok ciddi bir çalışma" dedi.

Denizde bulunan kalıntının hangi döneme ait olduğu ve ne için kullanıldığının belirleneceğini belirten Sobi, "Geçen yıl yaptığımız tespit ve bulgular bir yapının temeli olduğunu gösteriyordu. Biz de bunu bilgi ve fotoğraflarla bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın öngörüsü ve kabulü ile birlikte araştırma çalışması başlatıldı. Kalıntının tam olarak ne olduğu, sualtı arkeologları tarafından yapılacak araştırmaya belli olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2020-10-14 13:05:59



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