Perşembe’nin çehresi değişiyor

Ordu’nun Perşembe ilçesinde sahillerin temizlenmesi, plajların yenilenmesi, balıkçı barınaklarının turistik cazibesin arttırılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Son olarak ilçe merkezinde bulunan, doğası ve özgün kimliğiyle büyük bir potansiyeli içinde barındıran ve halk arasında Aktaş Plaj olarak bilinen kumsalın modern koşullara göre yenilenmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı.

Çevresinde bulunan yapıların tamamen harabeye dönerek yıllardır kullanılamaz hale gelen Aktaş Plajı’nın yenilenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı proje çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin dokunuşlarıyla yapılacak çalışmalar sonrası plaj, Ordu’nun kıyı turizminde önemli bir destinasyon alanı olacak.



Heyecan verici bir proje

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kumsal alanı ve çevresinde Perşembe’ye yakışan, Ordu’nun sınırlarını zorlayan iddialı bir proje hazırladıklarını söyledi. Başkan Güler şöyle konuştu:

“Perşembe ilçemizde bulunan Aktaş Plajı’nda heyecan verici bir proje hazırlıyoruz. Burası restoranıyla, plajıyla, vatandaşlarımızın rahatlıkla denize girebileceği bir mekânla güzel bir alan olacak. Ordu ve Perşembe’ye yakışan, Ordu’nun sınırlarını zorlayan iddialı bir proje olacak. Ekiplerimizle birlikte proje alanımızda incelemelerde bulunduk ve projemizi daha da zenginleştirmek için bazı yeni düzenlemeler yaptık. Buraya uygulayacağımız düzenlemelerle Aktaş Plajı gerçekten bir merkez olacak.”



Âtıl arazi turizme kazandırılıyor

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, ilçe merkezinde böyle bir tesisin eksikliğinin uzun süredir hissedildiğini belirtti. Tandoğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sayesinde, yıllardır âtıl durumda bekleyen bu alana çok güzel bir çalışma ile turistik cazibe kazandırılacak. Projenin uygulanacağı alanda 180 metrekarelik restoran, soyunma kabinleri, pergolalar, duşlar ve otopark yer alacak. Aynı zamanda plaj alanının korunması amacıyla istinat duvarı ve peyzaj düzenleme çalışmaları da yapılacak” dedi.

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