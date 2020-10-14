Ziraat Türkiye Kupası: Fatsa Belediyespor: 1 - Yomraspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Yomraspor’a 21 yenilerek kupaya veda etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Burak Yücetağ xx, Osman Baruk xx, Servet Bozkurt xx
Fatsa Belediyespor: Kadir x, Enver x (Fatih Arat dk. 60 x), Emrah x, Hacı Şükrü x (Mehmet Seçme dk. 58 x), Onur xx, Doğukan x, Kemal xx, Cevatcan xx, Yiğit xx, Rıdvan xx (Mertcan dk. 70 x), Bilal xx (Emre Usta dk. 65 x)
Yomraspor: Gökhan xx, Mehmetcan xx, Abdulkadir xx, Uğur x, Ömer xxx, Şenol xx, Hüseyin xx (Mert Miraç dk. 77 x), Berkay xx (Ogün dk. 75 x), Oğuzhan xx (Oğuzhan dk. 57 x), Ahmet Baha xx, Yiğit x
Goller: Kemal (dk. 54) Fatsa Belediyespor, Berkay (dk. 23), Ömer (dk. 58) Yomraspor
Sarı Kartlar: Mehmet Seçme, Emre Usta (Fatsa Belediyespor), Uğur (Yomraspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.