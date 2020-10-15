Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Ordu’da geçen hafta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 40 kişi sıkı bir denetim ve kontrol ile yakalanırken 18’i cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 511 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye dilencilikten, 8 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye rahatsız etmekten, 3 kişiye yasak tütün mamulleri tüketmekten, 9 kişiye yasa dışı bahis oyunlarından ve 53 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan araması olan 40 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.