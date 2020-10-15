Aybastı’da öğretmene vefa Nisan ayında vefat eden fizik öğretmeninin anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan gezici kütüphane hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aybastı’da öğretmene vefa Nisan ayında vefat eden fizik öğretmeninin anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan gezici kütüphane hizmete girdi

İHA

Aybastı’da öğretmene vefa Nisan ayında vefat eden fizik öğretmeninin anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan gezici kütüphane hizmete girdi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında kalp krizi sonucu 38 yaşında vefat eden ve herkes tarafından çok sevilen ve aynı zamanda çok kitap okuyan Fizik Öğretmeni Fahri Yüksel’in anısına yaptırılan gezici kütüphane hizmete girdi.
Aybastı Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu’nun öncülüğünde Aybastılı hayırsever iş adamı Deniz Yüksel tarafından yaptırılan gezici kütüphane sade bir törenle faaliyete başladı. Aybastı Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, içerisinde mini bir kafenin de bulunduğu gezici kütüphanede 3 bin 500 kitap bulunduğunu, yakın zaman içerisinde kitap sayısının 5 bine çıkarılacağını belirtti.
Gezici kütüphanenin açılışına Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, gezici kütüphane bağışında bulunan Yüksel ailesi fertleri, protokol Üyeleri, iş insanları, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
YEREL HABERLER 88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
Ünye’de faili meçhul hırsızlık aydınlandı
YEREL HABERLER Ünye’de faili meçhul hırsızlık aydınlandı
Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
Ordu’da geçen hafta 118 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Ordu’da geçen hafta 118 araç trafikten men edildi
Ordu’da uyuşturucu kontrolleri sıklaştı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu kontrolleri sıklaştı
Ordu’da kaçakçılığa geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçakçılığa geçit yok
Geleneksel tahıl ambarı serendiler teknolojiye yeniliyor
YEREL HABERLER Geleneksel tahıl ambarı serendiler teknolojiye ...
Vali Sonel:”Maske, mesafe, hijyen” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Denetimlerimizde eğitici olmalıyız. Covid-19 Pandemisi ile mücadelenin üç ana unsuru olan maske, mesafe ve hijyen konusunda toplumumuzda bir bilinç oluşturmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Sonel:”Maske, mesafe, hijyen” Ordu Valisi Tuncay ...
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası: Fatsa Belediyespor: 1 - Yomraspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Fatsa Belediyespor: 1 - ...
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Perşembe’nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Perşembe’nin çehresi değişiyor
Müdürden istihdam atağı
YEREL HABERLER Müdürden istihdam atağı
Ordu’da buğday üretimi başlıyor Fındık diyarı olan ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını arttırmak amacıyla çeşitli tarım ürünlerinin üretimine ağırlık veriliyor. Deneme üretiminden olumlu sonuç alınan siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak için çiftçilere 12 bin 500 kilogram tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Ordu’da buğday üretimi başlıyor Fındık diyarı olan ve ...
Ünye'de deniz altındaki tarihi kalıntıları su altı arkeologları araştırıyor
YEREL HABERLER Ünye'de deniz altındaki tarihi kalıntıları su altı ...
Kibar: “Çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlıyoruz” Fatsa’da ‘Bir Kalem Verin, Bir Hayat Yazsınlar Projesi’
YEREL HABERLER Kibar: “Çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim ...
Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
YEREL HABERLER Denizde bulunan tarihi kalıntı araştırılıyor
Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu
YEREL HABERLER Arazide bıldırcın sesi çıkaran cihazlar bulundu
Araçlarda kış gelmeden bakım uyarısı Bakımı yapılmayan araçların motor masrafı 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar çıkabilir”
YEREL HABERLER Araçlarda kış gelmeden bakım uyarısı Bakımı ...
Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ödüyor Ordulu esnaf, adres soranlar ve dert yakınanların sayısı artınca ‘paralı’ tarifeye geçti Adres soranlardan 1, adrese götürdüklerinden 10, dert anlatanlardan 50 TL alan esnaf, işyerinin fotoğrafını çekenlerden ise 20 lira talep ediyor Esnaf Osman Erdaş, mizansen olarak başlattığı uygulamadan topladığı paraları, SMA hastası Demir Ali için kullanacak
YEREL HABERLER Burada adres soran şaşırıyor, derdini anlatan 50 lira ...
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla otobüste yakalandılar
YEREL HABERLER Cips paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla ...
Cips paketinde uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cips paketinde uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X