Ordu’da örnek dayanışma Kamyonetten dökülen sebzeleri hep birlikte geri yüklediler

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Ordu’da bir kamyonetten dökülen sebzeleri vatandaşlar geri yükleyerek takdir edilen bir dayanışma örneği sergilediler.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde sebze yüklü kamyonetten yola sebzeler döküldü. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar olaya sessiz kalmadı. Kamyonet şoförü ile birlikte yola dökülen sebzeleri el birliği ile geri yüklediler.

Sebzelerin kamyonete yüklenmesi sonrasında trafik akışı kaldığı yerden devam etti.

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