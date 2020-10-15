Prof. Dr. Enginyurt, 'Türk Tabipleri Birliği’ne tepki göstererek istifa etti "Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığına ‘terör örgütü PKK propagandası yapmaktan’ ceza alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın seçilmesi kabul edilemez"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Türk Tabipleri Birliği’ne tepki göstererek Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyeliği ile Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılı Temmuz ayında yapılan Ordu Tabipler Odası seçimleri sonrası, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlattı. Daha önce, üç dönem Ordu Tabipler Odası Başkanlığı, bir dönem Ordu Tabipler Odası Genel Sekreterliği ve üç dönem Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Delegeliği görevlerinde bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’deki tabip odalarının delegelerinin tercihi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti hekimlerini temsil etmek üzere seçilen Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığına ‘terör örgütü PKK propagandası yapmaktan’ ceza alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın seçilmesi kabul edilemez. Tabipler Odası gibi saygın bir meslek odası bu kişilere emanet edilemez, bu durumu kabul etmek mümkün değildir ve meslek kurumumuzun başında bulunan ve gururla taşıdığımız Türk kelimesi ile bağdaşmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ekim 2020 tarihindeki açıklamasında da belirttiği gibi bu olay ‘terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir.’ Bu şekilde yönetilen bir meslek odasının yönetim kurulunda bulunmak istemiyorum. Yukarıda bahsettiğim hususlar nedeniyle Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ediyorum.”

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