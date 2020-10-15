Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

Ordu’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, bir miktar uyuşturucu madde, sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın üstleri ile aracında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 300 adet ecstacy hap, 30 gram metamfetamin, 25 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte 100 dolar, 4 adet sahte 100 TL 1 adet sahte 50 TL, 1 adet hassas terazi, 1 adet metamfetamin uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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