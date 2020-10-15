Ordu’da uyuşturucuya geçit yok

Ordu’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, bir miktar uyuşturucu madde, sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın üstleri ile aracında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 300 adet ecstacy hap, 30 gram metamfetamin, 25 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca fişeği, 1 adet sahte 100 dolar, 4 adet sahte 100 TL 1 adet sahte 50 TL, 1 adet hassas terazi, 1 adet metamfetamin uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.