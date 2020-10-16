Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da yapılacak

Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası, Ordu’da gerçekleşecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan bisiklet şampiyonası, 1718 Ekim tarihlerinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonası, ilçeye bağlı Mersin Mahallesi’nden saat 09.30’da start alacak.
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