Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye umut olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye umut olacak

DHA

Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye umut olacak


Mustafa KIRLAK/ODU, (DHA) ORDU´da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir´in (20), hayatının anlatıldığı kitap, SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar´ın tedavisi için satışa sunuldu. `Demir Adam´ lakaplı küçük çocuğun annesi Ezgi Bayraktar, oğlunun tedavisi için yaklaşık 6 ay kaldığını belirterek, "Umarım Demir Ali başaracak ve Ceren de yukarıdan bizi mutlulukla izleyecek" dedi.
Ordu´nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi´nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce, 'canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. 
YAŞAM ÖYKÜSÜ KİTAP OLDU
Genç yaşta cinayete kurban giden Ceren´in 20 yıllık yaşam öyküsü kitap oldu. Ordulu Gazeteci-Yazar Yalçın Şimşek, `Ceren Balerinin Çığlığı´ adını verdiği 224 sayfalık kitap yazdı. Ceren´in hayatını anlatan kitap, SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar için satışa sunuldu. Demir Ali´ye bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece ABD'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bayraktar çifti, sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kitabın gelirinin yarısı, Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali´nin yaşam mücadelesi için başlatılan kampanyaya aktarılacak. Gelirin kalan kısmı Ceren Özdemir adı altında oluşturulan fona bağışlanacak.
`CEREN´İN KAYBI BENİ ÇOK ETKİLEDİ´
Gazeteci-Yazar Yalçın Şimşek, Ceren'in cinayete kurban gitmesinin tüm Türkiye´nin yüreğini sızlattığını söyledi. Kitabın üzerine 10 ay çalışma yaptığını ifade eden Şimşek, "Sanat aşkıyla dolu, daha 20 yaşında balerinin vahşi bir cinayete gitmesini gerçekten anlamak mümkün değil. Üstelik, bir psikopat tarafından hiç uğruna. Ceren´in kaybı beni çok etkiledi. Onun üzerine 5 tane köşe yazısı yazdım. Sonra bir öykü olabilir mi diye düşündüm. Araştırdığımda bu konun çok derin bir konu olduğunu gördüm. Bu kitap olabilir diye düşündüm. 10 aydır kitap üzerinde çalışıyordum ve kitabımı tamamladım. Kitap bittiğinde başka bir hayata tutunma mücadelesi başladı. O mücadeleyi veren de Demir Ali´ydi. O da Ordulu ve daha 1,5 yaşında SMA hastası bir çocuğumuz. Bu kitabın gelirinin yarısını Demir Ali için başlatılan kampanyaya bağışlamayı düşünüyorum. Diğer yarısını ise Ceren ile ilgili bir fona aktarmayı düşünüyorum" dedi.
`DEMİR ALİ´Yİ YAŞATABİLİRİZ´
Demir Ali için kitaplarını imzalamaya başladığını aktaran Şimşek, "Demir Ali´yi biz yaşatabiliriz. Çünkü bizim çocuğumuz ve buna gücümüz var. Eğer hep beraber el ele verirsek toplumsal sorumluluğumuzu üstlenirsek, Demir Ali´nin kampanyası başarıya ulaşabilir. Demir Ali belki de önümüzdeki baharda kırlarda kelebeklerin peşinden koşabilecek neşeli bir çocuk haline gelebilir. Bu bizim elimizde. Koca denizler, damlaların birleşmesiyle oluşuyor. Biz Demir Ali´nin hayatta kalmasına katkı yapabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.
`DEMİR ALİ BAŞARACAK VE CEREN MUTLULUKLA İZLEYECEK´
Demir Ali´nin annesi Ezgi Bayraktar ise, oğlu ile Ceren Özdemir´in hayatının kesişmesinden mutlu olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Bugün Demir Ali´mizin hayatı, Ceren´in hayatıyla keşişti. Biz Ceren vefat ettiğinde gerçekten çok üzülmüştük, çok ağlamıştık. Bütün Ordu tek yürek olmuştu. Şimdi Demir Ali´nin kampanyası için de herkes mücadele içerisinde ve tek yürek oldu. Ben Ceren ile Demir Ali´nin hayatının kesişmesinden çok mutlu oldum. Bu kitabın gelirinin yarısı Demir Ali´nin tedavisi bağışlanacak. Umarım Demir Ali başaracak ve Ceren de yukarıdan bizi mutlulukla izleyecek" dedi.
VATANDAŞLAR KİTABA İLGİ GÖSTERDİ
Kampanyaya destek olmak için kitap alan Selahattin Tunç, Demir Ali´nin tedavisine destek olmak istediğini söyledi. Tunç, "Yeğenim dün internette yazmıştı. Zaten bizim aklımızda bu vardı. Kampanyanın içerisinde Ceren de olunca, ikisi daha iyi oldu. Demir Ali´ye bu yardımı yapmak lazım" şeklinde konuştu.
Gülay İmamoğlu ise, "Böyle bir kampanyaya destek olduğum için çok mutluyum. Kalbimiz Ceren´le, yüreğimiz Demir Ali´yle atıyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisi için gereken para toplanır ve sağlığına kavuşur. Halkımıza bu konuda güveniyorum. Çünkü duyarlı bir topluma sahibiz" açıklamasında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-10-17 15:02:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı Ordu’da düzenlenen zamana karşı etapta dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk ...
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası başladı Ordu’da düzenlenen zaman etabında 44 sporcu, 14 kilometrelik parkuru tamamlayacak
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası ...
Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri birleştiriliyor
YEREL HABERLER Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri ...
Ordu Valisi Covid-19 denetiminde
YEREL HABERLER Ordu Valisi Covid-19 denetiminde
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
YEREL HABERLER Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Ordu'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Servet Şahin: “Ordu ve Giresun için ayrı bir kalkınma ajansı kurulmalı”
YEREL HABERLER Servet Şahin: “Ordu ve Giresun için ayrı bir kalkınma ...
Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da ...
Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi
YEREL HABERLER Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi
Ordu’nun en güzel balkonları
YEREL HABERLER Ordu’nun en güzel balkonları
Ordu’nun yeni gözdesi: Mavi yemiş
YEREL HABERLER Ordu’nun yeni gözdesi: Mavi yemiş
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK: 3 - Arhavispor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: 52 Orduspor FK: 3 - ...
Altınordu'da park ve yeşil alanlarda hijyen seferberliği
YEREL HABERLER Altınordu'da park ve yeşil alanlarda hijyen ...
Fatsa’da fidanlar toprakla buluştu Bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Fatsa’da fidanlar toprakla buluştu Bin fidan toprakla ...
Prof. Dr. Enginyurt, 'Türk Tabipleri Birliği’ne tepki göstererek istifa etti "Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığına ‘terör örgütü PKK propagandası yapmaktan’ ceza alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın seçilmesi kabul edilemez"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Enginyurt, 'Türk Tabipleri Birliği’ne tepki ...
Ordu’da örnek dayanışma Kamyonetten dökülen sebzeleri hep birlikte geri yüklediler
YEREL HABERLER Ordu’da örnek dayanışma Kamyonetten dökülen sebzeleri ...
Aybastı’da öğretmene vefa Nisan ayında vefat eden fizik öğretmeninin anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan gezici kütüphane hizmete girdi
YEREL HABERLER Aybastı’da öğretmene vefa Nisan ayında vefat eden ...
88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
YEREL HABERLER 88 yaşında ahşap yakma sanatını sürdürüyor
Ünye’de faili meçhul hırsızlık aydınlandı
YEREL HABERLER Ünye’de faili meçhul hırsızlık aydınlandı
Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor
Ordu’da geçen hafta 118 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Ordu’da geçen hafta 118 araç trafikten men edildi
Ordu’da uyuşturucu kontrolleri sıklaştı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu kontrolleri sıklaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X