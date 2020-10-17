TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Payasspor’u 10 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Burak Demirkıran xx, Azad İlhan xx, Faruk Yağlı xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xxx, Gökhan Açıkgöz xx, Enver xx, Hacı Şükrü xxx (Cevatcan dk. 74 x), Mehmet Seçme xx (Rıdvan Sönmez dk. 90 ?), Fatih Arat xx, Kemal Bolat xx (Emrah dk. 62 x), Sinan Yazıcı xx (Onur dk. 63 xx), Rıdvan Sağlam x, Tevfik Doğukan xx, Emre Usta (Doğukan dk. 75 x)
Payasspor: Suphi x, Doğukan x, Gökhan x, Koray x, Mehmet x, Muhammet Ali x, Yasin x (Samet Aytekin dk. 46 x), Mert x(Altan dk. 88 ?), Vedat, Tevfik x (Ercan dk. 88 ?), Hamza x (Hakkı Yıldız dk. 60 x)
Gol: Hacı Şükrü Çiçek (dk. 48) (Fatsa Belediyespor)
Sarı Kartlar: Kemal Bolat, Rıdvan Sağlam (Fatsa Belediyespor), Hakkı Yıldız, Doğukan Ateş Mert Yavuz (Payasspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.