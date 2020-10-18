Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da sağlayacak



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU'da, ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında sona gelindi. 21,4 kilometre olan ve kentin güneyinden geçen yol tamamlandığında, yılda 3 milyon 250 bin litre yakıt ile 32 milyon 850 bin TL tasarruf sağlanacak.

Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ile birçok yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nun büyük bölümü, deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz Sahil Yolu projesi hazırlanırken, 1994 yılında, Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezinde 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Bunun üzerine projeden vazgeçilerek, KumbaşıBoztepeKarapınar güzergahında farklı proje hazırlandı.

Karadeniz'de Sahil Yolu'nun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu'da, 2007 yılında çevre yolu için çalışma başlatıldı. Çevre yolu ihalesi, 553 milyon TL'ye yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,7 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı.

İLK ETABI AÇILDI

Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu´da düzenlediği mitingde canlı yayınla bağlanarak, yaklaşık 1,9 milyar TL'ye mal olan Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Yolun açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi de 10 dakikaya indi. Yolun birinci etabında 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak yer alıyor.

İKİNCİ ETAPTA SONA GELİNDİ

10,7 kilometre uzunluğundaki yolun ikinci etabında ise çalışmalara hızla devam ediliyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında 1180 metre uzunluğunda Terzili Tüneli'nde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Yüzde 50'lik kısmı biten tünelin tamamlanmasının ardından çalışmalar, Melet Irmağı üzerinde devam edecek. 1806 metre uzunluğundaki viyadüklerle geçilecek olan Melet Irmağı'nın ardından çalışmalar için Turnasuyu Mahallesi'ne kaydırılacak.

ÇEVRE YOLU TASARRUF SAĞLAYACAK

Karadeniz Sahil Yolu'nun en dar ve kritik noktası olma özelliğini taşıyan ve büyük zaman kaybına yol açan Altınordu ilçesini çevreleyerek geçen Ordu Çevre Yolu´nun tamamlanması sonrası zamandan, yakıttan ve maliyetten tasarruf sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü´nün verilerine göre, Ordu Çevre Yolu´nun ülke ekonomisine yılda vergiler dahil 32 milyon 850 bin TL mali tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Seyahat süresi olarak yılda 725 bin saat, yakıttan ise 3 milyon 250 bin TL tasarruf sağlanacak.

BAŞKAN GÜLER: ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF SAĞLANACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak Ordu Çevre Yolu tamamlandığında trafik sorununun artık sorun olmayacağını söyledi. Güler, "Bu yol ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ordu Çevre Yolu sayesinde aşağı yukarı her yıl 30 milyon TL'nin üzerinde yakıt tasarrufu sağlanacak. Bunun dışında yılda 800 bin saat kadar zamandan tasarruf sağlanacak. Daha da önemlisi ekonomik olarak bu yoldan daha süratli bir ulaşım sağlanacağı için de malın kalitesinin bozulmamasını sağlayacak. Hem trafiği hem işin ticari boyutunu hem de sanayi boyutunu etkileyen çok önemli bir proje bu" dedi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin ise Ordu Çevre Yolu ile üretilen ürünlerin nakliyesinin kolaylaşacağını dile getirerek, "İnşallah bu yol açıldığında başta şehir trafiği rahatlayacak. Şehir trafiğinde uzun kuyruklar ortadan kalkacak. Bu yol açıldığında direkt olarak çevre yoluyla Giresun ve Trabzon´a geçişler de kolaylaşacak. Bununla birlikte ülkemize yakıt tasarrufu sağlayacak. Trabzon limanı çok önemli. Çünkü bölgemizde üretilen fındığın büyük bir çoğunluğu buraya aktarılıyor. Bu yol iyi çalışırsa bölgedeki bütün ticari kesimler kazanacaktır. Bu yol gerek araç trafiğini azaltmasının gerek yakıt, zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra Samsun, Giresun, Trabzon, Rize gibi illerde üretilen ürünlerin nakliyesi daha kolay sağlanacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-10-18 09:59:05



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