Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da sağlayacak

DHA

Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da sağlayacak


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU'da, ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında sona gelindi. 21,4 kilometre olan ve kentin güneyinden geçen yol tamamlandığında, yılda 3 milyon 250 bin litre yakıt ile 32 milyon 850 bin TL tasarruf sağlanacak.
Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ile birçok yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nun büyük bölümü, deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz Sahil Yolu projesi hazırlanırken, 1994 yılında, Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezinde 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Bunun üzerine projeden vazgeçilerek, KumbaşıBoztepeKarapınar güzergahında farklı proje hazırlandı.
Karadeniz'de Sahil Yolu'nun deniz dolgusu ile geçirilmediği tek il olan Ordu'da, 2007 yılında çevre yolu için çalışma başlatıldı. Çevre yolu ihalesi, 553 milyon TL'ye yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,7 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı.
İLK ETABI AÇILDI
Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu´da düzenlediği mitingde canlı yayınla bağlanarak, yaklaşık 1,9 milyar TL'ye mal olan Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Yolun açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi de 10 dakikaya indi. Yolun birinci etabında 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak yer alıyor.
İKİNCİ ETAPTA SONA GELİNDİ
10,7 kilometre uzunluğundaki yolun ikinci etabında ise çalışmalara hızla devam ediliyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında 1180 metre uzunluğunda Terzili Tüneli'nde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Yüzde 50'lik kısmı biten tünelin tamamlanmasının ardından çalışmalar, Melet Irmağı üzerinde devam edecek. 1806 metre uzunluğundaki viyadüklerle geçilecek olan Melet Irmağı'nın ardından çalışmalar için Turnasuyu Mahallesi'ne kaydırılacak.
ÇEVRE YOLU TASARRUF SAĞLAYACAK
Karadeniz Sahil Yolu'nun en dar ve kritik noktası olma özelliğini taşıyan ve büyük zaman kaybına yol açan Altınordu ilçesini çevreleyerek geçen Ordu Çevre Yolu´nun tamamlanması sonrası zamandan, yakıttan ve maliyetten tasarruf sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü´nün verilerine göre, Ordu Çevre Yolu´nun ülke ekonomisine yılda vergiler dahil 32 milyon 850 bin TL mali tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Seyahat süresi olarak yılda 725 bin saat, yakıttan ise 3 milyon 250 bin TL tasarruf sağlanacak.
BAŞKAN GÜLER: ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF SAĞLANACAK
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak Ordu Çevre Yolu tamamlandığında trafik sorununun artık sorun olmayacağını söyledi. Güler, "Bu yol ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ordu Çevre Yolu sayesinde aşağı yukarı her yıl 30 milyon TL'nin üzerinde yakıt tasarrufu sağlanacak. Bunun dışında yılda 800 bin saat kadar zamandan tasarruf sağlanacak. Daha da önemlisi ekonomik olarak bu yoldan daha süratli bir ulaşım sağlanacağı için de malın kalitesinin bozulmamasını sağlayacak. Hem trafiği hem işin ticari boyutunu hem de sanayi boyutunu etkileyen çok önemli bir proje bu" dedi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin ise Ordu Çevre Yolu ile üretilen ürünlerin nakliyesinin kolaylaşacağını dile getirerek, "İnşallah bu yol açıldığında başta şehir trafiği rahatlayacak. Şehir trafiğinde uzun kuyruklar ortadan kalkacak. Bu yol açıldığında direkt olarak çevre yoluyla Giresun ve Trabzon´a geçişler de kolaylaşacak. Bununla birlikte ülkemize yakıt tasarrufu sağlayacak. Trabzon limanı çok önemli. Çünkü bölgemizde üretilen fındığın büyük bir çoğunluğu buraya aktarılıyor. Bu yol iyi çalışırsa bölgedeki bütün ticari kesimler kazanacaktır. Bu yol gerek araç trafiğini azaltmasının gerek yakıt, zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra Samsun, Giresun, Trabzon, Rize gibi illerde üretilen ürünlerin nakliyesi daha kolay sağlanacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-10-18 09:59:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0
Ordu´da orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ordu´da orman yangını/ Ek fotoğraflar
Ordu’da orman yangını
YEREL HABERLER Ordu’da orman yangını
Ordu´da orman yangını
YEREL HABERLER Ordu´da orman yangını
Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye umut olacak
YEREL HABERLER Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye ...
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı Ordu’da düzenlenen zamana karşı etapta dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk ...
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası başladı Ordu’da düzenlenen zaman etabında 44 sporcu, 14 kilometrelik parkuru tamamlayacak
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası ...
Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri birleştiriliyor
YEREL HABERLER Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri ...
Ordu Valisi Covid-19 denetiminde
YEREL HABERLER Ordu Valisi Covid-19 denetiminde
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
YEREL HABERLER Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Ordu'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Servet Şahin: “Ordu ve Giresun için ayrı bir kalkınma ajansı kurulmalı”
YEREL HABERLER Servet Şahin: “Ordu ve Giresun için ayrı bir kalkınma ...
Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da ...
Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi
YEREL HABERLER Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi
Ordu’nun en güzel balkonları
YEREL HABERLER Ordu’nun en güzel balkonları
Ordu’nun yeni gözdesi: Mavi yemiş
YEREL HABERLER Ordu’nun yeni gözdesi: Mavi yemiş
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X