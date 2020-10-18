Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası sona erdi

İHA

Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nın yol etabı tamamlandı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonası, Perşembe ilçesinden start aldı. 15 ilden, 44 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada sporcular, yol etabında toplam 70 kilometre pedal çevirdi. Şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen etapta dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol tarafından takdim edildi.
Sakin şehir unvanına sahip Perşembe'nin bu tür organizasyonlara ilerleyen günlerde yeniden ev sahipliği yapacağını ifade eden Mustafa Sayım Tandoğan, “Güzel bir organizasyon oldu. Bizim ilçemiz 'Sakin Şehir' unvanına sahip ve bu ruha yakışır bir yarışma oldu. Bu tür programların ilçemizin tanıtımı açısından da faydalı oluyor. Bisiklet sporunun da ayrı bir güzelliği var. İlçemiz turizm anlamında da yol alıyor ve yatırımalar devam ediyor” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Masterlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nın Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılmasının keyif verici olduğunu ifade eden Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, “Bisiklet sporu için en güzel parkurlardan birisi. Organizasyona katılan tüm takımlar da memnuniyetlerini belirttiler” şeklinde konuştu.
Şampiyonaya Adana’dan katılan Harun Türünz, zor bir yarış olduğunu vurgulayarak, kazasız bir yarış geçmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Şampiyonada, Master 35 yaş kategorisinde Mustafa Şirin 1., Oğuzhan Özçelik 2., Hakan Yıldırım 3., Master 45 yaş kategorisinde Mutlu Erçelik 1., Harun Türünz 2., Ali Görkem Algın 3. olurken, Master 55 yaş kategorisinde ise Ali Rıza 1., Zekeriya Ertürk 2. ve Mahir Aydın da 3.'lük elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü gözaltında
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü ...
Kaza yapan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kaza yapan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü
Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da sağlayacak
YEREL HABERLER Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da ...
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0
Ordu´da orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ordu´da orman yangını/ Ek fotoğraflar
Ordu’da orman yangını
YEREL HABERLER Ordu’da orman yangını
Ordu´da orman yangını
YEREL HABERLER Ordu´da orman yangını
Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye umut olacak
YEREL HABERLER Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye ...
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı Ordu’da düzenlenen zamana karşı etapta dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk ...
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası başladı Ordu’da düzenlenen zaman etabında 44 sporcu, 14 kilometrelik parkuru tamamlayacak
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası ...
Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri birleştiriliyor
YEREL HABERLER Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri ...
Ordu Valisi Covid-19 denetiminde
YEREL HABERLER Ordu Valisi Covid-19 denetiminde
Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
YEREL HABERLER Özel çocukların çok özel mavi yolculuğu
Ordu'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Servet Şahin: “Ordu ve Giresun için ayrı bir kalkınma ajansı kurulmalı”
YEREL HABERLER Servet Şahin: “Ordu ve Giresun için ayrı bir kalkınma ...
Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Şampiyonası Ordu’da ...
Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi
YEREL HABERLER Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi
Ordu’nun en güzel balkonları
YEREL HABERLER Ordu’nun en güzel balkonları
Ordu’nun yeni gözdesi: Mavi yemiş
YEREL HABERLER Ordu’nun yeni gözdesi: Mavi yemiş
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X