Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü gözaltında (2)

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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KAZA ANI KAMERADA

Cevat Ağcık´ın hayatını kaybetmesine neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Mustafa T. yönetimindeki kamyonun, sollama yaptığı sırada bir araca çarparak savrulduğu, kaldırımda bekleyen Cevat Ağcık´a ardından da aydınlatma direğine çarptığı görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2020-10-18 16:48:53



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