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Ordu, Bolu’ya örnek oldu Bolu belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık sorununu bertaraf etme, geri dönüşüm ve katı atıklardan enerji üretimi projelerini incelemek için Ordu’ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Burada yapılan çalışmaları Bolu’da uygulayacağız”

İHA

Ordu, Bolu’ya örnek oldu Bolu belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık sorununu bertaraf etme, geri dönüşüm ve katı atıklardan enerji üretimi projelerini incelemek için Ordu’ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Burada yapılan çalışmaları Bolu’da uygulayacağız”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de belediyelerin başını ağrıtan katı atık sorununu kısa sürede çözüme kavuşturması birçok belediyenin dikkatini çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki vahşi depolama alanlarını kapatarak yılların problemine neşter vurması, geri dönüşüm ve katı atıklardan enerji üretimi çalışmaları Bolu’ya örnek oldu.
Katı atık için yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve Başkan Güler’in tecrübelerinden yararlanmak isteyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beraberinde Bolu Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme (BEKAB) Birlik Başkanı ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ile Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın Ordu’ya geldi.

“Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunacağız”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret eden heyet, katı atıkların bertaraf edilmesi, enerji üretimi ve geri dönüşüm çalışmaları konusunda Ordu’daki çalışmaları Bolu’da uygulamak istediklerini belirttiler.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, heyet üyelerini Ordu’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Güler, “Bolu zaten çok sevdiğimiz ülkemizin en güzel vilayetlerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız hakkında bilgiler vereceğiz ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunacağız. İnşallah bu toplantı sonucunda somut çalışmalarda ortaya çıkar” dedi.

“Ordu’da yapılan çalışmayı Bolu’da uygulayacağız”
Ordu’da yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulunacağı söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da “Belediye Başkanlarımız ile birlikte Ordu’ya geldik. Ordu’da yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulunacağız. Burada yapılan çalışmaları şehrimizde de uygulamaya çalışacağız. Dünyanın en güzel şehri dediğimiz Bolu’da sizleri ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Hilmi Güler’in tecrübelerinden istifade edeceğiz”
Başkan Güler’in tecrübelerinden yararlanılarak Bolu’daki çöp sorununu çözeceklerini belirten Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme (BEKAB) Birlik Başkanı ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ordu’daki çalışmaları örnek aldıklarını söyledi. Başkan Allar, “Ordu Büyükşehir Belediye ile yapacağımız iş birliği çalışması bizim elimizi daha da güçlendireceği inancımız tamdır. Şehir merkezimizde çöp sıkıntısı yok ama ilçelerimizde sıkıntılar bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tecrübelerinden istifade ederek Bolu ve ilçelerimizdeki çöp sorununu gidermek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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