Altınordu’da sokak ve caddeler temizlenip dezenfekte ediliyor

Altınordu Belediyesi, her hafta bir mahallede yürüttüğü toplu çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında her hafta tüm ekipleriyle bir mahallede toplu temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, virüsün yayılımının ve bulaşmasının önlenmesi için Öceli Mahallesi’nde mahallede bulunan okul, cami, bakkal ve işyerleri gibi vatandaşlara hizmet sunan tüm mekanları temizleyip dezenfekte etti. Yapılan çalışmalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklar başta olmak üzere çocuk oyun alanlarında süpürme ve köpüklü yıkama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlarda ağaç budama, ot biçme, bakım onarım ve genel temizlik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmaları değerlendiren Öceli Mahallesi sakinleri mahallelerinde birçok alanda yürütülen çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirterek Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkür ettiler.

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