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Türkiye’de ilk: Su sayacında reform Ordu Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve yazılımı özel tasarlanan, Türkiye’de ilk olan ve GSM ile uzaktan dolum yapılabilen su sayacı üretimi ve montajına başladı

İHA

Türkiye’de ilk: Su sayacında reform Ordu Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve yazılımı özel tasarlanan, Türkiye’de ilk olan ve GSM ile uzaktan dolum yapılabilen su sayacı üretimi ve montajına başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla elektronik kartlı sayaç hizmeti veren özel firma ile sözleşme feshedildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve yazılımı özel tasarlanan, Türkiye’de ilk olan ve GSM ile uzaktan dolum yapılabilen "SUVER 2020" isimli su sayacının üretim ile montaj çalışmalarına başladı.
Teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlara verilen hizmet kalitesini artırmak için klasik belediyecilik anlayışından farklı bir yöntem izleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi, elektronik su sayacını kendisi üretiyor.
Abonelerin suya erişimini kolaylaştırmak ve su israfını önlemek için Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ORYAZ tarafından tasarlanan SUVER 2020 isimli su sayacının üretimi Fatsa’nın Bolaman mevkiinde OSKİ’nin Ek Hizmet Binasında kurulacak tesiste gerçekleştirilecek. Klasik elektronik kartlı ve abonelerin uzaktan kredi yükleme yapabileceği GSM’li olmak üzere iki ayrı model olarak tasarlanan sayaçlar, ayda 10 bin adet üretim kapasitesine sahip tesiste talebe göre üretilecek.
Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla elektronik kartlı sayaç hizmeti veren özel firma ile olan sözleşmeyi iptal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni sayaçları talep eden abonelerin tesisatına monte etmeye başladı. Bu projeyle birlikte elektronik kartlı sayaçlarda yaşanan sorunların önüne geçilirken, abonelerin içme suyu tüketimlerini daha hassas ölçen ve faturalandıran elektronik su sayacı ile tesisatlardaki kayıpkaçaklar da tespit edilerek suyun daha verimli kullanılması sağlanacak.
Elektronik kartlı sayaçların hizmet vermeye başlamasının ardından montaj, servis, bakım ve onarım hizmetleri de yine ORYAZ tarafından yürütülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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