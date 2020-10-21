Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor

Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer, toplam 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.

Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizde daha önce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu yoktu. 24 Temmuz 2020 itibarıyla Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Öncesinde Fatsa ilçesi adli yönden Ünye ilçesine bağlıydı. Fatsa artık müstakil bir Ağır Ceza Mahkemesine sahip oldu. Korgan, Kumru ve Aybastı adliyeleri de Fatsa Ağır Ceza Merkezimize bağlandı. Bu kapsamda Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi toplamda 7 ilçeye hizmet verecek. Bir ilçenin ağır ceza merkezi haline gelmesi o ilçenin önemini ve gelişmişliğini gösterir. Fatsa ilçesi de bir merkez haline geldi. Fatsa’mıza hayırlı olsun. Fatsa benim beşinci görev yerim. Nevşehir Derinkuyu, Uşak Banaz, İstanbul Gaziosmanpaşa, Batman ve son görev yerim Fatsa ilçesi oldu” dedi.

"Fatsa’nın ilk ağır ceza reisi olarak atanmak gerçekten benim için onur verici bir durum" diyen başkan Özer, “İlkler önemlidir ve unutulmaz. Ben de ilk ağır ceza mahkemesi başkanı olarak atandım. Görevimizi layıkıyla sürdürmek istiyoruz. Fatsa’da görev yapmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

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